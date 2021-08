Clizia Incorvaia è incinta e presenta il piccolo in arrivo. Le immagini del pancione e dell’ecografia

Gossip

Clizia Incorvaia è incinta e ha deciso di presentare il piccolino (o piccolina) in arrivo ai fan. La showgirl ha postato sui social un video reel con tutte le prime fasi della gravidanza, e di gioia condivisa da tutta la famiglia. L’amore tra Clizia e Paolo va sempre più a gonfie vele e ora sarà coronato dall’arrivo di una nuova vita.

Clizia Incorvaia presenta il piccolo in arrivo

Un breve video postato sul suo profilo Instagram, una carrellata di foto e video montati sulle note di una canzone d’amore e la dedica: “Tre mesi di attese, stanchezza mista a felicità pura e adesso la consapevolezza e il poterlo gridare al mondo: saremo una famiglia!

Ti amo, e amo già tanto gnometto/a“. Così Clizia Incorvaia ha presentato il piccolino in arrivo nella gioia generale della famiglia.

La reazione di Clizia alle critiche ricevute sulla nuova gravidanza

La sua gravidanza a 40 anni ha fatto sì che Clizia Incorvaia ricevesse molte critiche dal web. A queste lei ha voluto rispondere con la massima serenità e con parole semplici, ovvero che non c’è un’età per fare figli. “Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti.

A noi donne mettono sempre quest’ansia di dover performare, cosa che l’uomo non ha mai avuto” ha scritto nelle sue stories, raccogliendo poi le storie di tante donne che hanno commentato e ribadendo che i tempi sono cambiati e che ormai le donne scelgono di diventare mamme quando lo ritengono più opportuno per la propria vita.

La coppia continua comunque a ricevere amore dai fan, come scritto sui social: “Grazie super family virtuale siete fantastici e ci avete dimostrato un amore immenso, io e Paolo siamo sommersi dal vostro bene e siamo felici di condividere con voi un momento magico e così faremo per ogni piccolo passo/traguardo“.