Gemma Galgani e il seno rifatto: la prima foto della dama di Uomini e Donne dopo l’intervento chirurgico

Gossip

Qualche giorno fa, è emerso un curioso gossip a proposito di Gemma Galgani. Il direttore di NuovoTv Riccardo Signoretti aveva rivelato che la dama di Uomini e Donne si era concessa un ritocchino al seno prima dell’inizio della nuova stagione televisiva. Per giorni si è parlato solamente di indiscrezioni, ma ora è proprio il volto del dating show di Canale 5 a parlare della sua “immagine rinnovata”.

Gemma Galgani e l’intervento al seno: le indiscrezioni sulla dama di Uomini e Donne

La nuova stagione televisiva è alle porte e in molti si domandano come saranno cambiati i personaggi più amati del piccolo schermo in questi mesi di pausa estiva.

Pochi giorni fa, Riccardo Signoretti aveva diffuso un interessante scoop su Gemma Galgani, rivelando che per lei era arrivato il momento del “ritocco al décolleté“. A quanto pare, l’appuntamento dal chirurgo estetico prima della fine dell’estate starebbe diventando ormai una tradizione per la dama torinese, che già lo scorso agosto si era concessa un lifting al volto.

Fino a oggi la notizia del nuovo intervento chirurgico per Gemma Galgani non era che una semplice indiscrezione, Da qualche ora è invece stata diffusa la notizia ufficiale: la dama si è rifatta il seno.

Gemma Galgani si è rifatta il seno: le prime immagini e le sue parole

Poche ore fa, sul profilo Instagram di Riccardo Signoretti è arrivata la conferma ufficiale del gossip da lui stesso diffuso su Gemma Galgani. Il direttore di NuovoTv ha condiviso la copertina del suo magazine, rivelando che quest’ultima è stata dedicata proprio alla dama torinese e alla grande novità che la riguarda. “Guardate, ora ho il seno di quando ero una ragazzina“ si legge a caratteri cubitali sulla copertina del magazine. E ancora: “Così a Uomini e Donne troverò il mio principe“ . Nell’immagine scelta per la copertina, Gemma sorride felice, mentre indossa un tailleur blu e un body in pizzo nero, da cui si scorge il seno.

A fianco dell’immagine si legge che Gemma avrebbe deciso di far aggiungere qualche taglia con l’intervento chirurgico, che non sarebbe passato inosservato. “Al centro delle polemiche per la scelta di tornare dal chirurgo a 71 anni” scrive Signoretti. “Ho ceduto alla vanità“, la dichiarazione di Gemma riportata dal direttore di NuovoTv.

Per il momento la Galgani non ha parlato della novità sui suoi canali social. Sul suo profilo Instagram tutto tace, ma chissà che nelle prossime settimane la sua ormai storica “nemica” a Uomini e Donne, Tina Cipollari non le lanci una frecciatina proprio su questo argomento.