Netflix: tutti nuovi film e le nuove serie tv che sbarcheranno sul catalogo nel mese di setttembre 2021

Serie TV - Fiction

La quinta stagione de La Casa di Carta e la sesta stagione di Lucifer sono solo alcune delle attesissime uscite su Netflix per il mese di settembre 2021. Ecco tutte le altre.

Dopo il leggero stop dato dal mese di agosto, dove non si sono registrate delle uscite degne di nota per gli ovvi motivi, Netflix è pronta ad ampliare il proprio catalogo di streaming nel mese di settembre 2021 con alcune delle uscite più attese di tutto l’anno. La già ricca e variegata offerta tra serie tv, film e documentari messa ai disposizione dei suoi tanti abbonati sta per subire un’ulteriore ed importante aggiunta. Tra i titoli più attesi si registrano senza dubbio La Casa di Carta e Lucifer, incamminatesi verso i loro gran finali.

Netflix: le novità più importanti in arrivo nel mese di settembre 2021

Come riportato da Netflix sui propri canali ufficiali anche il mese di settembre 2021 sarà un mese che non lascerà scontenti gli abbonati del colosso con l’aggiunta in catalogo di alcuni dei titoli più attesi del 2021.

Tra i titoli più attesi vi sono certamente due tra le serie tv più amate del colosso californiano come La Casa di Carta e Lucifer, arrivate rispettivamente alla quinta e sesta stagione. Non mancheranno le novità nemmeno nei film tra i quali si regista tra i più interessanti l’arrivo di Pokemon – Detective Pikachu oltre a quello di Instrusion.

La lista completa dei nuovi arrivi di settembre 2021

Vediamo ora tutti i titoli in arrivo su Netflix , tra film e serie tv, a partire da mercoledì 1 settembre 2021.

Le uscite:

Le serie Tv in arrivo

3 settembre: LA CASA DI CARTA , Stagione 5 Parte 1;

, Stagione 5 Parte 1; 3 settembre: DIVE CLUB – UN TUFFO NEL MISTERO , Stagione 1;

, Stagione 1; 7 settembre: ON THE VERGE – AL LIMITE , Stagione 1;

, Stagione 1; 8 settembre: INTO THE NIGHT , Stagione 2;

, Stagione 2; 10 settembre: LUCIFER , Stagione 6;

, Stagione 6; 17 settembre: SEX EDUCATION , Stagione 3;

, Stagione 3; 17 settembre: SQUID GAME , Stagione 1;

, Stagione 1; 22 settembre: DEAR WHITE PEOPLE , Stagione 4;

, Stagione 4; 22 settembre: JAGUAR , Stagione 1;

, Stagione 1; 23 settembre: POSE , Stagione 3;

, Stagione 3; 24 settembre: MIDNIGHT MASS , Miniserie;

, Miniserie; 24 settembre: BLOOD & WATER , Stagione 2;

, Stagione 2; 24 settembre: RAPINATORI – LA SERIE , Stagione 1;

, Stagione 1; 30 settembre: LOVE 101 , Stagione 2;

, Stagione 2; 30 settembre: LUNA PARK, Stagione 1.

I film in arrivo su Netflix a settembre