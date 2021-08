Clizia Incorvaia è incinta, lei e Paolo Ciavarro si commuovono sentendo il battito del bimbo: il racconto

Gossip

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si preparano a diventare genitori e hanno già provato grandi emozioni sentendo il battito del loro bimbo. Per il momento non è noto il sesso del nascitoro, ma la coppia ha già pensato ai nomi che vorrebbe dare.

Da qualche giorno Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno rivelato che presto diventeranno genitori. La coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip ha condiviso con emozione la notizia dell’arrivo del loro primo bambino e ora stanno condividendo le emozioni provate nelle prime settimane di gravidanza. L’influencer e il presentatore hanno ammesso di essersi emozionati quando hanno sentito il primo battito del piccolo e hanno anche svelato quando è prevista la sua nascita. La coppia si è sbilanciata anche su sesso e nome del bebé.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto genitori: la reazione della prima figlia dell’influencer

Lo scorso venerdì, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno stupito i fan con la notizia del futuro arrivo del loro primo figlio.

I due innamorati hanno scelto di parlare della lieta novella in esclusiva con il magazine Gente e hanno poi condiviso l’annuncio anche sui loro profili Instagram. Come in molti sapranno, per Paolo Ciavarro si tratterà della prima esperienza da papà, mentre Clizia è già mamma di Nina, avuta dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina. Chiacchierando con i suoi fan, l’influencer ha rivelato come la prima figlia ha reagito quando ha scoperto della sua gravidanza.

“Felicissima, dice di essere la custode del pancino!!” ha rivelato emozionata la Icorvaia, che ha poi aggiunto ulteriori dettagli su quanto vissuto nelle ultime settimane. La bambina dovrà attendere ancora qualche mese prima di cimentarsi nei panni di sorella maggiore. Il parto è infatti previsto per fine febbraio.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: l’emozione provata sentendo il battito del bambino

Sempre parlando con i suoi fan, Clizia ha voluto condividere il racconto di un momento molto particolare e importante. L’influencer ha infatti rivelato che lei e Paolo si sono emozionati davvero molto durante la visita medica in cui hanno potuto sentire per la prima volta il battito del/la loro bambino/a.

“Mamma mia– ha iniziato la Icrovaia ripensando alla loro reazione-è stato il momento più bello della nostra vita!!! Lacrime e sorrisi“.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: le prime rivelazioni su sesso e nome del nascituro

Al momento pare che Clizia e Paolo non siano ancora a conoscenza del sesso del loro primo figlio. “La cosa importante è che sia sano e forte ovviamente” ha osservato l’influencer. “Però se si potesse scegliere…un maschietto!!!” ha aggiunto ancora.

Anche Ciavarro, nel corso dell’intervista a Gente aveva ammesso di sperare in un maschio.

Pur avendo espresso le loro preferenze, Paolo e Clizia hanno rivelato di aver già individuato i possibili nomi da dare al loro bebé. Se, così come sperano, nascerà un bimbo, la coppia vorrebbe chiamarlo Gabriele. Se invece diventeranno genitori di una bimba, Ciavarro e Incorvaia potrebbero chiamarla Dafne.