Rosalinda Cannavò si confessa sui social: “Sto crescendo, il tempo passa” e l’attrice pensa al congelamento degli ovuli

Rosalinda Cannavò e Andre Zenga sembrano più uniti che mai ma all'orizzonte non c'è né il matrimonio né una gravidanza. Concentrata sulla propria carriera, l'attrice ha raccontato ai suoi follower i suoi progetti per il futuro

Rosalinda Cannavò, ex protagonista del GF Vip, sta vivendo una bellissima e solida relazione con Andrea Zenga ormai da diverso tempo. Nonostante ciò, i 2 non sembrano intenzionati a fare passi ulteriori. È con questa consapevolezza che la showgirl ha deciso di raccontare ai suoi follower una decisione molto importate che riguarda il suo futuro.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Entrata nella casa più spiata d’Italia come Adua del Vesco, Rosalinda Cannavò ha conosciuto il suo attuale compagno Andre Zenga proprio nel reality.

Oggi, a distanza di diversi mesi, i 2 stanno vivendo una storia d’amore da sogno e sono molto affiatati. Una relazione i cui particolari sono di dominio pubblico, compresi quelli più hot confessati qualche tempo fa a Punto Z, ospiti dell’ex coinquilino Tommaso Zorzi.

Proprio ieri, attraverso una serie di stories sul proprio profilo Instagram, l’attrice ha raccontato alcuni dettagli inediti sui progetti futuri della coppia. All’orizzonte non c’è un matrimonio, tanto meno il progetto di allargare la famiglia. Entrambe i protagonisti, seppur profondamente innamorati, sono decisi a concentrarsi sulle rispettive carriere.

L’attrice pensa al congelamento degli ovuli

A sorprendere i follower sono le considerazioni che Rosalinda Cannavò ha fatto rispetto ai piani per il futuro. L’attrice ha infatti confessato di pensare al congelamento dei propri ovuli esordendo in questo modo: “È da un po’ di tempo che sono in paranoia per queste cose. Sto crescendo, il tempo passa, vedo il mio corpo cambiare e per carità accetto tutti i cambiamenti fisici, anche se è normale sentirsi un po’ stravolti da questi cambiamenti.”

Il congelamento o crioconservazione degli ovuli è una pratica che permette alle donne che lo desiderano di conservare i propri ovociti.

Così facendo, è possibile affrontare una gravidanza anche in età avanzata o in caso di infertilità.

Un discorso, c’è da ammettere, che risulta quanto meno curioso, considerando che la Cannavò è giovanissima. La 28enne però prosegue: “La cosa che più mi fa paura non è invecchiare fisicamente a livello estetico, ma che questo in futuro possa intralciare la mia voglia di diventare madre, di creare una famiglia.” E aggiunge: “Vorrei mantenere questo mio stato di fertilità molto alto, perché sono giovane, anche in futuro.”

Rosalinda infatti sottolinea come una gravidanza non sia né nei suoi piani attuali né in quelli di un futuro prossimo: “Avevo previsto che non sarei diventata mamma ad un’età molto giovane e quindi volevo preservare questo momento per facilitare il tutto.” Per questo motivo, ammette: “Sono andata a cercare online un posto che mi permetta di congelare gli ovuli.”