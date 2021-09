Myriam Catania e Quentin Kammermann sono tornati insieme: l’annuncio di un nuovo inizio lontano dall’Italia

Gossip

Poco più di un mese fa, Quentin Kammermann aveva annunciato la fine della sua relazione con Myriam Catania. Il compagno dell’attrice aveva affidato alle storie del suo profilo Instagram la verità sul loro rapporto, ponendo un punto a una storia che a quanto pare non funzionava più da qualche tempo. Ora però la coppia sembra essere intenzionata a riprovarci. Le immagini che mostrano Quentin e Myriam di nuovo insieme lasciano intendere che fra loro vi sia grande complicità.

Myriam Catania e Quentin Kammermann, un mese fa l’annuncio della fine della loro relazione

Lo scorso ottobre, Myriam Catania aveva fatto sognare i fan del Grande Fratello Vip con il suo romantico incontro con il fidanzato Quentin Kammermann.

La coppia era apparsa innamoratissima, anche quando le voci sul presunto flirt dell’attrice con il coinquilino Mario Ermito avevano lasciato pensare a un possibile allontanamento dal padre del suo bambino. Uscita dal Gf Vip Myriam era tornata dal suo fidanzato, vivendo privatamente la loro storia d’amore, insieme al piccolo Jacques.

Alla fine di luglio però il pubblicitario francese aveva condiviso sul suo profilo Instagram un messaggio inaspettato, giunto come un fulmine a ciel sereno a porre fine alla loro relazione.

“ Myriam e io siamo giunti alla conclusione che non potremo più crescere come coppia“ aveva scritto Quentin. “La vita ha benedetto il nostro amore con il migliore bambino che potessimo immaginare e ci sentiamo entrambi onorati e continueremo a sostenere i suoi sogni insieme come una famiglia” aveva aggiunto.

“Vi chiediamo spazio e privacy mentre noi cominciamo a navigare in questa nuova vita“ la sua conclusione.

Myriam Catania e Quentin Kammermann di nuovo insieme: la rivelazione

A poco più di un mese dall’annuncio della fine del loro amore, fra Myriam e Quentin sembra essere ritornato il sereno.

L’annuncio è stato diffuso in esclusiva da Riccardo Signoretti, che ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune immagini pubblicate sul suo settimanale Nuovo. “Clamoroso ritorno di fiamma fra Myriam Catania e Quentin Kammermann. L’attrice e il pubblicitario transalpino, genitori di Jacques, pizzicati a Sabaudia in un mare d’amore” scrive il giornalista. “Poco tempo fa la coppia aveva annunciato la fine della relazione, ma a quanto pare la crisi è già risolta“ aggiunge, per riportare poi le parole dell’attrice.

“A volte, anche quando l’amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro“ ha spiegato Myriam a Nuovo. “È qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima“ ha aggiunto sicura.

Myriam Catania e Quentin Kammermann sono tornati insieme: una nuova vita lontano dall’Italia

Il ritorno di fiamma non sembra essere la sola novità per la coppia formata da Myriam Catania e Quentin Kammermann. L’attrice e doppiatrice ha infatti rivelato a Nuovo che lei e il compagno sarebbero pronti a preparare scatoloni e valige per lasciare l’Italia.

“Il lavoro impedisce a Quentin di restare a Roma” ha rivelato l’ex vippona. “Quindi abbiamo deciso di trasformare l’ostacolo in un’opportunità: faremo un tentativo di vita insieme a Marsiglia!” ha spiegato entusiasta. “Sono felice di trasferirmi da lui: Marsiglia è una città meravigliosa, c’è il mare e Jacques potrà frequentare l’asilo lì e imparare il francese. È elettrizzante” ha concluso serena.

Nelle immagini pubblicate su Nuovo e condivise da Signoretti sul suo profilo Instagram Myriam, Quentin e il loro figlioletto Jacques sono ritratti felici mentre giocane in mare.

Fra bagni, baci e abbracci nella famiglia sembra essere ritornato il sereno, così come il desiderio di continuare a vivere serenamente insieme.