Matteo Salvini e Francesca Verdini, “effussioni hot” in spiaggia: le foto mostrano momenti di vera passione

Matteo Salvini e Francesca Verdini sono stati paparazzati in spiaggia. La coppia è apparsa in atteggiamenti molto intimi, mentre si scambia baci, carezze e abbracci hot

Le vacanze estive non sono ancora finite per Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini. La coppia è stata paparazzata sulla spiaggia di Forte dei Marmi e le immagini che li vedono protagonisti mostrano uno scenario di vera passione.

Matteo Salvini e Francesca Verdini “non riescono a trattenere la passione”

Matteo Salvini è fidanzato ormai da tempo con Francesca Verdini. 48 anni lui e 29 lei, la coppia ha appena trascorso insieme la terza estate e per rilassarsi un po’ ha scelto una meta già visitata in passato: Forte dei Marmi.

L’ultima volta che i due innamorati avevano fatto parlare di loro, l’argomento sulla bocca degli esperti di gossip erano le presunte nozze. Per ora, non sono arrivate conferme, né smentite, ciò che però è chiaro è che fra di loro la passione non manca. Lo dimostra chiaramente l’ultimo servizio dedicato a Salvini e alla sua Francesca uscito su Oggi.

Il settimanale parla addirittura di “effusioni vietate ai minori“ ed effettivamente le immagini pubblicate mostrano il politico e la sua fidanzata in atteggiamenti intimi. “Matteo Salvini e Francesca Verdini in spiaggia a Forte dei Marmi condividono lo stesso lettino“ scrive il magazine.

“E non riescono a trattenere la passione” aggiunge.

Matteo Salvini e Francesca Verdini: baci, effusioni e atteggiamenti intimi in spiaggia

Secondo Oggi, Matteo Salvini e Francesca Verdini avrebbero creduto di essere “lontani da occhi indiscreti“ e per questo motivo si sarebbero lasciati andare ad atteggiamenti più intimi, o come dice il magazine “più che intimi”. Stando a quanto riportato, il politico e la sua fidanzata avrebbero trascorso un pomeriggio a Forte dei Marmi, restando in spiaggia dalle 15.30 alle 17.30 circa.

Qui si sarebbero lasciati andare a “effussioni hot“.

“Cosa c’è di più normale che rimanere avvinghiato alla propria fidanzata incurante di tutto come se si fosse in un Eden privato?” domanda provocatoriamente il settimanale.

Matteo Salvini e Francesca Verdini: scatto hot in spiaggia

Sul magazine Oggi sono state pubblicate alcune immagini frutto del lavoro dei paparazzi che hanno seguito Matteo Salvini e Francesca Verdini durante il loro pomeriggio di relax. Negli scatti si vede che il leader della Lega è seduto su un lettino da spiaggia e la sua fidanzata si siede sopra di lui, per poi coricarsi e tendersi verso il suo viso per baciarlo.

Mani intrecciate, carezze, abbracci e sguardi, così Matteo e Francesca si godono gli ultimi pomeriggio di caldo estivo, prima dell’inizio di una nuova stagione politica.