Mara Venier furiosa in diretta a Domenica In: la conduttrice ha condiviso sui social un video che la vede alle prese con un singolare episodio durante un gioco telefonico con il pubblico da casa. “Qualcosa non va“: nel filmato pubblicato dalla presentatrice, tutto lo sconcerto e la rabbia per una vicenda che ha lasciato il segno nella storia del piccolo schermo.

Mara Venier regina della domenica Rai e non solo: la conduttrice è seguitissima anche sui social, dove condivide spesso aggiornamenti sulla sua vita, dentro e oltre il piccolo schermo, per la gioia dei fan.

Non mancano curiosi botta e risposta, come l’ultimo che l’ha vista interagire (senza troppi peli sulla lingua) con alcuni hater sul suo Instagram, e non mancano anche curiosi siparietti che fanno divertire i fan.

Oggi la conduttrice di Domenica In ha rispolverato un video della sua storica sfuriata a Domenica In, quando un gioco con il pubblico da casa l’ha vista perdere le staffe per un singolare episodio.

Il filmato risale a una diretta del 1997, accolto dai follower come ennesima prova dell’onestà e della schiettezza di Mara Venier.

In quella puntata, la padrona di casa aveva chiesto a un telespettatore, collegato telefonicamente per risolvere un quiz, quale fosse il titolo dell’ultimo album di Franco Califano. La risposta aveva scatenato il putiferio: “Juliette Mayniel“, madre di Alessandro Gassmann. A quel punto, infatti, sentito odore di truffa, la conduttrice aveva incalzato il concorrente chiedendo come mai avesse dato una risposta a una domanda sostituita in corsa dietro le quinte del programma.

“Scusa un momento, perché hai detto Juliette Mayniel? Questa è qualcosa che non va – aveva sottolineato Mara Venier –, questa era la seconda domanda che è stata sostituita in questo momento, prima che io cominciassi a fare le telefonate. Per cui allora qui c’è qualcuno che ha suggerito, lo devo dire. Come fa a rispondere a una domanda che io non ho fatto ed era quella sostituita?“.

Mara Venier, relax in famiglia prima di Domenica In

Nelle ultime ore, i follower di Mara Venier hanno potuto apprezzare su Instagram anche altri contenuti pubblicati dalla conduttrice, ma di tenore decisamente diverso rispetto al video che la vede furiosa nella sua Domenica In di tanti anni fa.

La regina della domenica Rai ha condiviso alcuni teneri scatti in compagnia del nipote Giulio Longari, figlio della primogenita Elisabetta Ferracini. “Oggi un ‘tête-à-tête’ tra nonna e nipote…“, ha scritto Mara Venier ad accompagnare le dolcissime immagini, foto che hanno incassato un trionfo di like e complimenti.