Mara Venier parla degli insulti ricevuti: “Mi ha fatto male”. Poi spiega chi c’è dietro ai continui attacchi

Gossip

Mara Venier è stata recentemente bersagliata di insulti sui social ai quali la conduttrice stessa ha risposto. In una recente intervista la conduttrice si è lasciata andare ad uno sfogo.

Mara Venier vittima di insulti sui social

Nelle scorse ore Mara Venier è stata bersagliata di insulti sotto una foto postata su Instagram. La conduttrice ha voluto condividere con i fan uno scatto che la ritrae insieme al marito, Nicola Carraro, insieme al tramonto sulla balconata del grand hotel Principi di Piemonte.

In tanti hanno commentato con affetto il tenero scatto, ma non tutti. Infatti qualcuno le ha scritto: “Tagliati questi capelli, non vanno più bene, perché sei vecchia” e un’altra, ha chiosato “Hanno ragione taglia quelli capelli e bevi meno, e mettiti a dieta“.

La conduttrice ha risposto ad entrambe in modo schietto: “Amore perché sotto questa bella foto devi rompere i co***i con i miei capelli? Perché?” e poi ancora “Carissima mi vedo purtroppo costretta a mandarti affan****“

Mara Venier ha continuato a rispondere sui social postando vecchie foto di lei con acconciature particolari: “Andrà bene questo taglio di capelli?????” ha scritto.

“Signora carissima (si fa per dire)….preferisce questo taglio ?????

Dica …dica ….faccio questo???? Così lei è felice ….per quanto riguarda il peso purtroppo da tre mesi prendo molti farmaci e……. Vi voglio bene amici di Instagram” ha scritto ancora.

In una recentissima intervista a La Stampa, Mara Venier è tornata sulla questione spiegando perché sia stata molto ferita dai commenti ricevuti: “Posto una foto con un bel tramonto e con lui accanto, mi sentivo felice e scrivo che ci facciamo un mojito, ed ecco che arriva il commento ‘tagliati i capelli perché sei vecchia’. Mi ha fatto male, ma solo un attimo, poi mi sono detta, che vuoi?

E ho reagito“.

Mara Venier ha poi spiegato che tipo di persone l’attaccano di solito: “Sono sempre donne che hanno passato la menopausa a offendere sull’argomento. Le offese non ti arrivano dalle ragazze, che anzi adorano zia Mara. Ma io alla mia età non ho nulla da perdere, allora sono passata all’attacco e ho risposto”.

“Perché sono le donne a offendere? Non lo so, però sono donne. Secondo me sono donne infelici perché è l’infelicità che porta ad essere così rancorosi nei confronti degli altri. Basta, avete rotto con l’età e il sovrappeso. Io sono orgogliosa delle mie rughe e contro la chirurgia plastica.

Sono una donna realizzata e una nonna“