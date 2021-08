Mara Venier ancora paura per le sue condizioni di salute: “Nessuno ti assicura la completa guarigione”

TV e Spettacolo

Mara Venier non è ancora guarita del tutto dopo l'intervento ai denti. Non ha recuperato la completa sensibilità al volto e teme di non poter più riuscire a guarire del tutto.

Il 19 settembre Mara Venier ritornerà in tv per tenere compagnia ai telespettatori della domenica pomeriggio di Rai 1. La conduttrice ha vissuto un anno tutt’altro che semplice e gli ultimi mesi sono stati per lei davvero dolorosi. Dopo aver subito un intervento ai denti andato male, “zia Mara” ammette di non essere ancora in piena forma e rivela di aver temuto di dover rinunciare alla sua trasmissione.

Mara Venier: la verità sulle sue condizioni di salute

A giugno, Mara Venier è stata costretta a un momentaneo allontanamento dalle scene, per via di un intervento ai denti. L’operazione si è rivelata più difficile del previsto e la conduttrice ha continuato a recarsi in ospedale per settimane, nella speranza di poter risolvere una volta per tutte il suo problema.

“Chissà quando finirà” commentava rassegnata a fine luglio, “portando con sé” i fan di Instagram fra i reparti dell’ospedale, attraverso le sue storie.

Ora che la nuova edizione di Domenica In è alle porte, Mara ha parlato delle sue condizioni di salute, rivelando come sta dopo mesi dal primo intervento. “Ancora non sono messa benissimo“ ha spiegato al settimanale Gente. L’operazione non riuscita le ha causato la lesione del nervo facciale e attualmente assume farmaci sperando di poter recuperare la sensibilità.

Mara Venier ripone le speranze dei medicinali

Nelle ultime settimane Mara Venier è apparsa spesso sulle sue storie Instagram in compagnia di amici e familiari, mostrandosi felice e serena, ma a quanto pare i suoi problemi di salute non sarebbero ancora del tutto risolti. “La lesione del nervo, in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è” ha ricordato. “Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione” ha ammesso tristemente.

“Comunque sono in buone mani e sto cercando di reagire. Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto” ha aggiunto parlando del suo umore.

Mara Venier confessa: “Forse non avrei fatto Domenica In”

Il dolore al nervo facciale ha causato non pochi impedimenti alla conduttrice di Domenica In, che inizialmente non riusciva a muovere la bocca. “Non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica“ ha spiegato dispiaciuta.

“Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi” ha aggiunto ripensando ai omenti più complessi.

“Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In“ ha concluso aprendosi sui timori finora tenuti nascosti.