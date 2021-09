Roberta Capua e Massimiliano Rosolino: il rapporto tra i due ex dopo la fine della loro storia

Gossip

Roberta Capua, ex Miss Italia nel 1986 e presentatrice di Rai 1, ha tenuto compagnia a moltissimi italiani durante l’estate, conducendo il programma Estate in diretta insieme a Gianluca Semprini. La Capua annovera fra i suoi ex fidanzati Massimiliano Rosolino, ex nuotatore e inviato de l’Isola dei famosi, con cui ha avuto una storia d’amore nei primi anni 2000. Ma oggi in che rapporti sono i due?

Roberta Capua e il rapporto oggi con Rosolino

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, Roberta Capua racconta come si è conclusa la relazione col campione di nuoto Rosolino.

Dopo due intensi anni di passione, tra 2003 e 2005, hanno deciso di interrompere i loro rapporti, dal momento che i due sembravano avere idee, obiettivi e progetti differenti.

Ad oggi, la Capua e Rosolino sembrano aver mantenuto un legame di affetto, nonostante la chiusura. La conduttrice, infatti, svela: “Io e Rosolino non ci sentiamo con regolarità, ma se capita di incontrarci ci salutiamo con affetto. Tra noi non c’è rancore, non ci siamo lasciati in maniera brusca. L’ho seguito all’Isola dei Famosi, all’inizio non mi convinceva, poi mi è piaciuto, perché si è messo in gioco in un ruolo non facile”.

Il matrimonio e i figli

Entrambi, in seguito a questa relazione, hanno trovato nuovi compagni, con cui hanno anche potuto costruire una famiglia. La Capua, infatti, è sposata dal 2011 con un uomo conosciuto a un appuntamento al buio organizzato dalle amiche, l’imprenditore Stefano Cassoli. Da subito è scoppiato l’amore e i due hanno avuto un figlio, Leonardo, nel 2007.

Massimiliano Rosolino, invece, ha conosciuto l’attuale compagna solo un anno dopo la chiusura con la presentatrice.

Nel 2006 il nuotatore ha partecipato al programma Ballando con le stelle, dove si è innamorato della sua maestra di ballo, Natalia Titova. Da questo grande amore sono nate due bambine, Sofia Nicole e Vittoria Sidney. Dunque, nonostante la fine della relazione fra la Capua e Rosolino, i due sembrano aver mantenuto un rapporto di profondo rispetto e affetto, che li lega tuttora.