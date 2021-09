Gossip

Il reality non è ancora iniziato, ma manca davvero poco e per Alfonso Signorini si prospetta un'edizione "difficile": bufera su due concorrenti

Annunciati due nuovi concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 6. Dopo i nomi di Sophie Codegoni e Katia Ricciarelli, spunta la conferma su altre presenze all’interno della Casa più spiata d’Italia. La puntata numero 1 si avvicina e non mancano anticipazioni e ipotesi, ma le ultime certezze hanno già innescato un’aspra polemica. È bufera sulla scelta dei due nuovi protagonisti del reality.

Grande Fratello Vip 6: Soleil Sorge nella Casa

Da qualche ora, Soleil Sorge è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6, come annunciato dai canali social della trasmissione che avvia al debutto fissato per il prossimo 13 settembre.

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi, è il terzo nome confermato del reality – dopo quelli di Sophie Codegoni e Katia Ricciarelli – e la sua presenza promette scintille.

“Creare scompiglio è il suo mestiere!“, si legge nella presentazione del format sui social, e un antipasto del rumore che potrebbe scatenare nella Casa di Cinecittà lo si è avuto con la polemica esplosa sui social dopo l’annuncio della sua presenza nel cast.

Ma non è la sola ad aver innescato la dura reazione di una fetta di pubblico.

GF Vip 6, Andrea Casalino nel cast di concorrenti

Dopo Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, un altro nome irrompe nelle scene della nuova edizione del GF Vip 6 prossima all’avvio: Andrea Casalino. Originario di Brindisi, è un modello e attore noto soprattutto per essere stato un corteggiatore di Uomini e Donne, anno 2010.

“Quando il gioco si fa duro… lui inizia veramente a giocare“, si legge nell’annuncio ufficiale del suo ingresso sull’account Instagram dello show. Di duro, però, nel turbinio di anticipazioni sul format al momento c’è solo il polverone sollevato da numerosi utenti a margine della notizia.

Anche il quarto concorrente ufficiale del reality, infatti, è stato accolto da un coro di feroci critiche.

Soleil Sorge e Andrea Casalino al GF Vip 6: è bufera

Sono numerose, in queste ore, le critiche nate intorno all’annuncio dei due nuovi concorrenti Soleil Sorge e Andrea Casalino. Su Instagram, sotto i post pubblicati nella gallery Instagram del programma, piovono aspri commenti a rotazione.

“Insopportabile“, scrive un utente su Soleil Sorge, e ancora: “Come rovinare il GF con questa papera“, “Antipatica, falsa, strega“.

Stessa sorte per Andrea Casalino, che è stato accolto da un coro di interrogativi sul suo essere o meno un vip: “Sto leggendo i commenti per scoprire chi sia – scrive un utente – ma vedo che non sono sola a non sapere chi è“, “E chi è questo?”, “Più che il Grande Fratello Vip mi sembra il Grande Fratello degli sconosciuti…“. i giochi non sono ancora aperti, ma per Alfonso Signorini ci sarebbe già più di una gatta da pelare…