Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini incassa un no secco. Chi non entrerà nella Casa nella prossima edizione

Programmi TV

Manca poco all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip e tutto sembra pronto, anche se qualcuno pare proprio non ci sarà. Alfonso Signorini ha recentemente incassato un no secco, ed ora una delle concorrenti più attese della nuova edizione non ci sarà.

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini incassa un no

Un vero e proprio due di picche quello incassato da Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta di Sandra Milo, una delle vip più attese nella Casa che proprio all’ultimo minuto ha rinunciato all’opportunità.

È stata la stessa attrice a condividere con i fan la notizia in un’intervista rilasciata per il magazine Nuovo. Le sue parole: “Avrei partecipato volentieri, ma ho dovuto rifiutare per via di un altro impegno professionale. È una cosa televisiva molto importante che partirà a novembre, ma posso assolutamente dire di più, è tutto ancora topo secret… Non vedo l’ora!“

Chi entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip

La prossima edizione del Grande Fratello Vip prenderà il via a partire dal 13 settembre prossimo.

Al momento sono pochi i nomi confermati:

Sophie Codegoni

Katia Ricciarelli

Raffaella Fico

Soleil Sorge

Manila Nazzaro

Giucas Casella

Gianmaria Antinolfi

Carmen Russo

Tommaso Eletti

Andrea Casalino

GF Vip: è già polemica ancor prima di inziare

Tra i vari nuovi concorrenti, ce ne sono due in particolare che hanno risvegliato le antipatie dei fan scatendando un mare di polemiche: Soleil Sorge e Andrea Casalino. All’arrivo della notizia dei due nuovi concorrenti sui social si sono scatenati dei commenti: “Insopportabile“, scrive un utente su Soleil Sorge, e ancora: “Come rovinare il GF con questa papera“, “Antipatica, falsa, strega“.

Mentre su Casalino: “Sto leggendo i commenti per scoprire chi sia – scrive un utente – ma vedo che non sono sola a non sapere chi è“, “E chi è questo?”, “Più che il Grande Fratello Vip mi sembra il Grande Fratello degli sconosciuti…“.