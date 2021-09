Gloria: oggi lunedì 6 settembre 2021 su Canale 5 due nuove puntate della serie. La trama degli episodi

Serie TV - Fiction

Lunedì 6 settembre 2021 torna in prima tv assoluta la miniserie francese che ha debuttato settimana scorsa con le sue due prime puntate. A partire dalle ore 21:30 su Canale 5 vi è di nuovo Gloria, la storia di una donna che cerca di scoprire cosa si nasconde dietro la strana sparizione nel nulla del marito e che in cerca della verità scoprirà i misteri della vita del compagno. La serie tv accompagnerà oggi gli spettatori con due nuovi episodi in onda sul canale Mediaset . Ecco la trama delle puntate di Gloria.

La nuova serie tv di Canale5: quando va in onda Gloria

Canale 5 prima di lasciare spazio alla sua programmazione autunnale sta facendo conoscere al suo pubblico, in anteprima per l’Italia, una nuova miniserie tv francese che lo accompagnerà in questi ultimi giorni d’estate.

Dopo il primo appuntamento di mercoledì 1 settembre la nuova serie Gloria punta dritto al gran finale con due appuntamenti a stretto giro di posta. Andranno infatti in onda oggi lunedì 6 settembre e domani martedì 7 settembre gli ultimi 4 episodi della prima stagione. Appuntamento come sempre a partire dalle ore 21:30.

Gloria: la trama degli episodi di oggi lunedì 6 settembre

Il terzo episodio della miniserie aumenterà i misteri intorno alla scomparsa di David, il marito di Gloria. La donna infatti nel tentativo di scoprirne di più si troverà di fronte a delle inquietanti scoperte sulla vita nascosta dell’uomo, che faranno emergere le discutibili abitudini di David e gli affari illeciti che lui stesso conduceva. Si era infatti macchiato di aver rubato 300mila euro a delle figure poco raccomandabili che tutto avrebbero fatto tranne che lasciar perdere. Intanto Gloria dovrà fare i conti con il commissario di polizia che farà di tutto per vederci chiaro anche sul suo conto, minacciando di toglierle i bambini.

Il quarto episodio di Gloria si apre con la scoperta di un corpo senza vita, anche se ci verrà rivelato che non si tratta di David. L’uomo infatti è ancora disperso e sua moglie cerca di scoprire cosa ci sia dietro ma inizia ad avere dubbi che qualcuno la stia spiando. Gloria intanto con l’aiuto di Stan cerca di portare avanti le indagini che la porteranno di fronte alle responsabilità della famiglia Brak, che sembrano essere coinvolti negli affari del marito.

Ma il peggio per la donna non è finito tanto che un assistente sociale arriva da lei per toglierle i bambini.