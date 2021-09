Roby Facchinetti, le condoglianze a Dodi Battaglia e l’addio a Paola Toeschi: “Tu possa riposare in pace”

TV e Spettacolo

A poche ore dalla notizia della tragica e prematura scomparsa di Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia, sono in tanti coloro che hanno espresso le loro condoglianze al cantante e alla figlia Sofia. Paola Toeschi si è spenta a soli 51 anni dopo una lunghissima lotta contro un tumore al cervello; l’annuncio della morte è stato dato dallo stesso Dodi Battaglia con un breve post pubblicato su Instagram.

Roby Facchinetti: il messaggio di condoglianze a Dodi Battaglia

Una foto di Paola Toeschi accompagnate da poche parole ma sentite, così Roby Facchinetti ha espresso la sua vicinanza a Dodi Battaglia e a sua figlia in questo momento così terribile.

“Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia Sofia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola. Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna. Roby, Giovanna e figli“, questo il messaggio di Roby Facchinetti.

A fargli eco, nei commenti, anche il figlio Francesco che ha scritto: “Ciao Paola, RIP” e Alessia Marcuzzi, che ha commentato con un cuore.

Morta Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia

Paola Toeschi si è spenta oggi dopo più di 10 anni di lotta contro un tumore al cervello. Una battaglia che non le ha lasciato margine di vittoria, uccidendola a soli 51 anni. Paola Toeschi e Dodi Battaglia erano sposati dal 2011, dalla loro unione è nata una figlia. L’annuncio della straziante perdita è stato dato dallo stesso Dodi con un post pubblicato su Instagram: “È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia”.

Nell’ultimo periodo la malattia aveva iniziato a tormentare Paola, se sul fronte psicologico si era ripreso, dal punto di vista fisico aveva cominciato a riscontrare nuove difficoltà.