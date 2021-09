Un posto al sole, anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 6 settembre a venerdì 10 settembre

Serie TV - Fiction

Un posto al sole continua a fare compagnia agli affezionati spettatori nello storico preserale di Rai3. Le nuove puntate della soap per questa settimana andranno in onda a partire da lunedì 6 settembre 2021, con l’appuntamento fissato come al solito ogni giorno a partire dalle ore 20:45 sul terzo canale ed accompagneranno gli affezionati telespettatori fino al venerdì della stessa settimana. I tanti fan continueranno così ad avere l’appantumento storico con la soap che vede l’evolversi dei suoi accadimenti nella splendida cornice di Napoli.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate

Un posto al sole e le sue trame sono ormai ritornati in pianta stabile su Rai3 con tutti gli storici personaggi della soap pronti a continuare ad appassionare il pubblico.

A farla da padrone nella settimana che va da lunedì 6 settembre fino a venerdì 10 settembre sarà la delicata situazione di Susanna, che lotterà tra la vita e la morte.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 6 settembre

Le condizioni di Susanna continuano ad aggravarsi e la donna sarà in lotta tra la vita e la morte mentre si cerca di scoprire chi l’ha ridotta in quelle condizioni per poterlo assicurare alla gustizia.

Intanto Fabrizio è diviso tra la gioia di una campagna pubblicitaria che va a gonfie vele e la scoperta di un dettaglio che potrebbe mettere a repentaglio i sui affari.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 7 settembre

Fabrizio si troverà al centro delle critiche senza riuscire ad uscirne fuori, anche perchè Marina fatica ad aiutarlo nella giusta maniera. Renato e Niko hanno una chiaccherata che serve al primo per sentirsi sollevato nonostante i suoi problemi permangano.

Intano Rossella deve fare i conti con una situazione di difficile gestione per la sua carriera.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 8 settembre

Rossella è in preda al panico e accoglie il suggerimento di Vittorio di lasciarsi andare per cercare di mettere da parte i cattivi pensieri. Mentre Susanna è ancora in tragiche condizioni si scopre che Renato è pronto a rivelare di averla vista la sera dell’aggressione e questo non farà niente altro che aumentare i dubbi sulla sua posizione.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 9 settembre

Le indagini per scoprire chi ha ridotto in quelle condizioni Susanna stanno continuando con la raccolta delle informazioni di chi ha visto la donna quella sera.

Filippo è ormai sempre più vicino a Viviana e così scaturisce la rabbia della moglie Serena che non sa come risolvere la sua complicata situazione.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 10 settembre

Filippo sembra ormai avere una nuova vita da quando ha dimenticato il suo passato e sembra poter andare avanti mettendo una pietra sopra a Serena ed Irene. La moglie è ormai allo stremo delle forze e pensa che la vicinanza del marito con Viviana possa essere la pietra tombale per la loro famiglia.

Le indagini sul responsabile dell’aggresione a Susanna sembrano aver portato ad il nome del sospettato.