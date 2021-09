Gloria: oggi martedì 7 settembre arriva su Canale 5 il finale della miniserie. La trama dell’ultima puntata

Serie TV - Fiction

Gloria è ormai arrivata ad un passo dalla risoluzione della misteriosa sparizione del marito. Tutti gli indizi sembrano portare alla conclusione di questo strano caso con la donna in possesso delle informazioni giuste.

Martedì 7 settembre 2021 torna in prima tv assoluta la miniserie francese che ha debuttato settimana scorsa e che è ormai pronta al suo epilogo. A partire dalle ore 21:30 su Canale5 vi è di nuovo Gloria, la storia di una donna che cerca di scoprire cosa si nasconde dietro la strana sparizione nel nulla del marito e che in cerca della verità scoprirà i misteri della vita del compagno. La serie tv si conclude oggi con gli ultimi due episodi della prima stagione. Ecco la trama della puntata finale di Gloria.

Gloria: quando va in onda l’ultima puntata

Canale 5 prima di lasciare spazio alla sua programmazione autunnale sta facendo conoscere al suo pubblico, in anteprima per l’Italia, una nuova miniserie tv francese che lo accompagnerà in questi ultimi giorni d’estate, Gloria.

Dopo il primo appuntamento di mercoledì 1 settembre ed il secondo di ieri lunedì 6 settembre 2021, la nuova serie Gloria punta dritto al gran finale con l’appuntamento di oggi. Andranno infatti in onda oggi martedì 7 settembre e gli ultimi 2 episodi della prima stagione, con l’appuntamento fissato come sempre a partire dalle ore 21:30.

Gloria: la trama degli ultimi due episodi

L’episodio numero 5 della miniserie tv vedrà Gloria molto vicina alla verità. Dopo aver scoperto degli importanti segreti riguardanti la vita passata del marito sembra che abbia capito dove si trovi il marito. La moglie di David si sta infatti servendo delle informazioni in possesso di Louise Verdiez, e pagandola spera che le possa rivelare dove si trova il marito. Quando Gloria sta per sapere dove si trova David, Louise rimane vittima di un incidente e non può rivelarle dove si trova.

Il gran finale di stagione vedrà Gloria messa di fronte alla verità, con la scoperta di cosa c’è dietro la scomparsa di David.

La donna infatti ritrova una cassetta di sicurezza dove sembra esserci tutto il necessario su dove ritrovarlo oltre che a delle misteriose coordinate che le rivelano dove sono nascoste le fortune di David.