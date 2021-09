Star in the Star: Ilary Blasi e le maschere pronte al debutto. Quali saranno le prime 10 a salire sul palco

Programmi TV

Quali saranno le maschere che debutteranno a Star in the Star? Canale5 anticipa alcune delle maschere pronte al debutto nel programma che tra qualche giorno sarà in prima serata.

Il nuovo show di Canale 5 sta per accendere i motori portando sul palco della trasmissione le prime maschere in gara. La conduttrice Ilary Blasi ed i personaggi famosi misteriosi sono pronti al debutto del nuovo format che ha già attirato l’attenzione di pubblico e critica per il regolamento assai affine ad altre trasmissioni televisive di successo già viste. Star in the Star però punta dritto alla prima puntata e svela le prime 10 maschere che i Vip dovranno interpretare cercando di restare quanto più nascosti possibile.

Star in the Star: le prime 10 maschere che si esibiranno nel programma

Ilary Blasi, volto noto dei reality show di casa Berlusconi molto amato dal pubblico per il suo stile scanzonato, si appresta a condurre uno degli show più interessanti ma allo stesso tempo chiacchierati della prossima stagione televisiva.

Il nome del format è come ben noto quello di Star in the Star, la versione italiana di un programma di successo di stampo tedesco che proprio perché si colloca a metà tra Tale e quale Show ed Il cantante mascherato ha lasciato qualche perplessità addirittura prima di andare in onda.

Però si sa che come si dice delle volte l’importante è che se ne parli ed il programma sembra già che sia riuscito nel suo intento di attirare l’attenzione. In questo clima si avvicina a grandi falcate la prima puntata dello show che per la prima volta porterà in scena le maschere di alcuni degli interpreti più grandi della storia della musica.

Stando infatti alle anticipazioni che circolano in rete da BlogTvItaliana.it, che completano le 7 già anticipate dalla pubblicità della trasmissione, siamo in grado di riportarvi le prime 10 maschere che si troveranno di fronte il pubblico da casa e la giuria del programma.

Ecco nel dettaglio chi vedremo nella prima puntata:

Madonna;

Mina;

Michael Jackson;

Zucchero;

Pino Daniele;

Elton John;

Patty Pravo;

Lady Gaga;

Claudio Baglioni;

Loredana Berté.

Star in the Star: quando andrà in onda

Il programma Star in the Star è ormai in procinto di fare il suo debutto su Canale5 con una data in particolare nel mirino: la prima puntata dello show andrà infatti in onda giovedì 16 settembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa.