Lucifer: a che ora sono online gli episodi dell’ultima stagione. Il diavolo torna sulla Terra per l’ultima volta

Tom Ellis ed il resto del cast di Lucifer torneranno per l'ultima volta su Netflix venerdì 10 settembre 2021. Tutto pronto per il gran finale di una delle serie tv più amate del mondo.

La serie tv che vede protagonista il Diavolo in persona si prepara per il grande ed attesissimo finale. Lucifer è pronto a svelare il suo epilogo con l’arrivo degli ultimi 10 episodi che mostreranno ai tanti affezionati sparsi per il mondo come si concluderà la storia del detective più infernale di sempre. Il conto alla rovescia è ormai terminato e domani 10 settembre 2021 saranno aggiunti sul catalogo di Netflix gli episodi conclusivi. Ecco a che ora sbarcheranno sul colosso dello streaming e tutto quello che c’è da sapere su Lucifer 6.

Lucifer 6: il 10 settembre è revisto il gran finale

Tutto le cose finiscono, questo si sa, anche le più belle, anche quelle alle quali siamo più legati.

E certamente Lucifer, la serie tv che vede protagonista il diavolo in persona, è una di queste grazie a Netflix. È merito infatti del colosso dello streaming statunitense se la fortunata serie tv ha rivissuto i fasti del passato prendendosi un posto di rilievo nel cuore degli appassionati della serialità.

Ricorderanno bene i tanti fan che lo show era stato abbandonato da Fox lasciando i tanti appassionati nello sgomento più totale.

Era l’11 maggio 2018 e la decisione aveva lasciato di stucco anche il cast della serie che ormai era pronto ad andare avanti con la messa in scena delle nuove puntate.

L’intervento del colosso dello streaming californiano ha però garantito alla serie tv non solo la prosecuzione ma anche la realizzazione di un prodotto di primo livello che ha saputo mettersi al top dei contenuti più seguiti e guardati. E domani Lucifer, dopo una lunga epopea, è pronto a salutare per sempre il suo pubblico con la pubblicazione della sesta stagione composta dagli ultimi 10 episodi, come Netflix aveva annunciato tra le uscite di settembre.

Lucifer: l’orario di uscita della stagione 6

L’ultima stagione di Lucifer, la sesta, è pronta a sbarcare su Netflix alle ore 9:00 di venerdì 10 settembre 2021. Tutti i fan sono ormai impazienti e pronti a gustarsi le vicende conclusive che vedranno impegnati sul set Tom Ellis ed i suoi fidati soci. Come si concluderà la storia? Presto lo scopriremo.