Pelé, il film dedicato alla vita del grande campione di calcio brasiliano va in onda su Canale 5

La proposta di Canale 5 per la prima serata di giovedì 9 settembre 2021 è il racconto della vita di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio, una storia fatta di povertà e di riscatto sia personale che di un popolo, quello brasiliano. In questi giorni di grande apprensione per le sue condizioni di salute che tengono sulle spine i tanti appassionati di calcio, il canale Mediaset manda in onda il suo film biografico dal titolo Pelé a partire dalle ore 21:30 circa. La trama ed il cast della pellicola.

Pelé: il cast e le curiosità del film in onda su Canale 5

Pelé (dal titolo in lingua originale di Pelé: Birth of a Legend), è un film biografico del 2016 scritto e diretto dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist.

Totalmente incentrato sulla vita del mito del mondo del calcio ne racconta i primi anni di vita e carriera del goleador, partendo dalla povertà del suo Brasile, passando dal complicato rapporto con il padre, fino ai primi successi sportivo da assoluto protagonista come la clamorosa vittoria della Coppa del Mondo con la nazionale brasiliana quando aveva solo 17 anni.

Il cast di attori vede impegnati nei ruoli principali interpreti conosciuti come Vincent D’Onofrio, Colm Meaney, Diego Boneta e Rodrigo Santoro, qui nei panni di calciatori ed allenatori che hanno affiancato la figura di Pelé interpretata nel film dall’attore esordiente Kevin de Paula.

Pelé: la trama della pellicola sul simbolo del calcio brasiliano

Il film mette in scena l’incredibile storia di quello che da semplice bambino di un Brasile in grave difficoltà economica riesce a diventare un figura leggendaria tanto in patria quanto nel mondo. Pelé racconta i primi anni di vita di quello che diventerà uno dei campioni più conosciuti della storia che riuscì a passare dalla povertà delle strade della sua città al mito, fondando il suo stile di gioco sulla sua grande fame e caparbietà diventando Campione del Mondo di Calcio nel 1958 all’età di 17 anni.

Pelé: i problemi di salute

Pelé e le sue condizioni di salute hanno preoccupato il mondo dopo la notizia di un ricovero in ospedale per essere sottoposto a un delicato intervento per un sospetto tumore al colon. Ora il campione si sta riprendendo e nelle scorse ore ha parlato attraverso un post su Instagram per rassicurare i tifosi e anche mandare un dolce messaggio a un amico, il cantante Roberto Carlos, che ha perso il figlio Dudu Braga.

“Sto recuperando bene, ma oggi voglio mandare tutto il mio affetto, le mie preghiere e il mio amore al grande amico Roberto Carlos. Spero che Dio dia conforto al tuo cuore e tu possa essere circondato da affetto e luce“, ha scritto.