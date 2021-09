Chi è

Annalisa Scarrone è un ex volto di Amici, cantautrice nota al grande pubblico della musica italiana semplicemente come Annalisa. La sua è una storia di successo in campo artistico, che l’ha vista approdare sul palcoscenico di Sanremo dopo la fortunata esperienza nel talent di Maria De Filippi. Scopriamo la sua biografia e la sua vita privata, dove non mancano accenti di curiosità e un alone di “mistero”.

Annalisa Scarrone chi è: la biografia e la carriera della cantante

Annalisa, all’anagrafe Annalisa Scarrone, è nata a Savona il 5 agosto 1985 ed è una delle stelle che arriva dalla galassia di Amici di Maria De Filippi.

La cantante ha partecipato all’edizione numero 10 del talent show, conquistando il 2° posto e incassando il Premio della critica.

Il pubblico l’ha vista poi approdare al Festival di Sanremo, a partire dal 2013 (anno in cui si è piazzata al 9° posto con Scintille), e la sua è una carriera artistica costellata di successi. Annalisa ha ricevuto, tra gli altri riconoscimenti nel suo percorso, un MTV Europe Music Awards e un Wind Music Awards, il premio Mia Martini 2014.

Non tutti sanno che, all’età di 8 anni, si è avvicinata allo studio della chitarra classica, strumento che avrebbe approfondito fino al 1999 e a cui sarebbero poi seguite le lezioni di pianoforte, flauto traverso e canto. Ha scritto numerose canzoni prima del suo debutto ufficiale nel mondo della musica, ma c’è anche altro nella sua storia. Annalisa Scarrone, infatti, ha anche conseguito la laurea in Fisica a Torino. Nel 2011 è uscito il suo primo album, Nali, contenente uno dei suoi brani di maggior successo, il singolo Diamante lei e Luce lui. A Sanremo, inoltre, il pubblico l’ha vista duettare con Achille Lauro.

Annalisa Scarrone: la vita privata e gossip sul fidanzato

Su Instagram, Annalisa vanta un seguito di centinaia di migliaia di follower, ma nonostante le luci del successo puntate sul suo mondo, la cantante non ama mettere a nudo la parte più intima della sua storia. Così, sebbene spesso sotto i riflettori, la vita privata dell’artista sembra mantenere intatto quell’alone di “mistero” che l’accompagna da sempre agli occhi del pubblico.

Molti si chiedono se abbia un fidanzato, e da quanto emerso a favore di gossip alcune cronache rosa risponderebbero “sì” a questo interrogativo.

Nel passato della cantante, dal 2015 al 2017, c’è la relazione con il produttore Davide Simonetta, con cui avrebbe collaborato anche dopo la rottura, ma nessuna conferma, invece, sulla presunta storia d’amore con Marian Richero.