Speciale 11 Settembre – Le due ore che cambiarono il mondo: Rai1 per il 20esimo anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle

Sabato 11 settembre 2021, a 20 anni di distanza degli attentati che sconvolsero il mondo intero, Rai1 dedica una serata evento al ricordo di quelle infernali ore che cambiarono per sempre la storia occidentale. Ad aprire la serata la messa in onda di Speciale 11 Settembre – Le due ore che cambiarono il mondo, un docufilm inedito che va in onda sul primo canale del telecomando a partire dalle ore 20:35 e che sarà seguito dal racconto della conduttrice Monica Maggioni.

Speciale 11 Settembre – Le due ore che cambiarono il mondo: il ricordo in onda su Rai1

La proposta di Rai1 per la prima serata di sabato 11 settembre 2021 presenta un imperdibile coproduzione internazionale che racconta l’evento che ha cambiato la storia dell’occidente.

Speciale 11 Settembre – Le due ore che cambiarono il mondo va in onda sulla rete ammiraglia della televisione pubblica a partire dalle ore 20:35, proponendo una lettura della tragedia che ha cambiato le nostre vite.

Dalla collaborazione tra Rai Documentari e Rai1, coadiuvate dalla supervisione della BBC, è nato questo speciale evento per il ventesimo anniversario dei 4 vili attacchi terroristici per mano di un gruppo di terroristi appartenenti alla temibile organizzazione terroristica chiamata Al Qaida .

Il docufilm si servirà dei contributi visivi del grande archivio Rai che per l’occasione saranno affiancati da materiali inediti, che il pubblico potrà vedere per la prima volta assoluta in Italia.

Speciale 11 Settembre – Le due ore che cambiarono il mondo: lo speciale appuntamento in onda su Rai1

La serata speciale che andrà in onda in diretta dall’HangarBicocca di Milano all’interno dell’installazione di Maurizio Cattelan, subito dopo la messa in onda del docufilm, sarà condotta da Monica Maggioni, la presentatrice che fu volto storico del TG1, e vedrà la partecipazione di molti ospiti esperti provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura ed anche da quello dell’economia che con le loro analisi approfondite forniranno una lettura del tragico evento.

Il programma potrà anche vantare tra gli ospiti due contributi internazionali con le esclusive interviste a Mohamedou Ould Slahi, l’ex detenuto di Guantanamo a cui è ispirato il famoso film The Mauritanian, ed anche Jason Blazakis, uno dei maggiori esperti USA di lotta al terrorismo.