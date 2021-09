Pierpaolo Pretelli scende in campo per difendere Giulia Salemi: “Scrivono cavolate e cose terribili”

Gossip

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono la coppia televisiva uscita dal Grande Fratello Vip, dove i due si sono conosciuti e innamorati. Il loro rapporto, fuori dalla Casa, è continuato e i due sembrano più solidi che mai, condividendo momenti della loro vita e del loro amore sui social, dove sono impegnatissimi e seguitissimi. Ora che Giulia Salemi sta per cominciare la nuova avventura come conduttrice del GF Vip Party insieme a Gaia Zorzi, sorella del vincitore della scorsa edizione, Tommaso, non mancano gli haters che si riversano sulla coppia. Pierpaolo Pretelli ha dunque risposto ad alcuni commenti maligni su lui e Giulia Salemi, difendendo la loro storia.

Pierpaolo Pretelli: basta “fake news e cattiverie” su di lui e Giulia Salemi

I vip dovrebbero essere abituati al vortice di pettegolezzi che circolano intorno a loro, specialmente sui social, dove non mancano gli haters. A volte però non si resiste ed è così per Pierpaolo Pretelli, che ha preso in mano la tastiera per rispondere agli attacchi contro lui e Giulia Salemi. Sotto il post di presentazione dello show, l’ex velino ha commentato: “In bocca al lupo amore” e si è scatenato un flame di accuse e insulti contro la coppia.

Pierpaolo ha immediatamente risposto a chi addirittura lanciava insinuazioni sulla realtà della loro storia.

“Giulia è qui con me da giovedì. È molto triste per il lutto che ha avuto“, ha commentando anche in merito alla perdita dello zio, fratello di Fariba, scomparso pochi giorni fa. Anche su Twitter Pierpaolo ha poi scritto: “Ovviamente la mia risposta era per tutti quei fake che scrivono cavolate e cose terribili da mesi nei confronti di Giulia e anche su di me“.

I commenti di Pierpaolo Pretelli

I fan di Pierpaolo Pretelli contro Cristiano Malgioglio

Pierpaolo Pretelli, oltre agli haters, può contare anche tantissimi fan molto protettivi nei suoi confronti, forse troppo. Lo dimostra quanto accaduto a Cristiano Malgioglio, che pochi giorni fa è stato preso d’assalto dai follower dell’ex velino per quanto detto rispetto al futuro ruolo di giudice a Tale e Quale Show di Carlo Conti, in onda dal 17 settembre.

Dichiarando che non ne avrà per nessuno, il cantante è stato preso d’assalto dai fan di Pretelli: “I fan di Pierpaolo Pretelli mi stanno scrivendo sui social che se non lo tratto bene, mi tolgono i like.

Ma a me non frega niente, mica faccio l’influencer“, ha raccontato a Oggi.