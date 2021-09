Sonia Bruganelli sulla prima puntata del Grande Fratello Vip: “Succederanno cose piccantine”

Grande Fratello

Sta per iniziare la nuova edizione del Grande Fratello Vip e le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sembrano cariche per affrontare il pubblico del reality. Le due si sono divertite a fare delle dirette Instagram la sera prima della puntata d’esordio e si sono fatte scappare dei dettagli succosi in merito a cosa ci aspetta. Sonia Bruganelli si è lasciata scappare qualche anticipazione, dichiarando che ci saranno già dei concorrenti che si sono lasciati andare alla passione.

Sonia Bruganelli svela dettagli della prima puntata del Grande Fratello Vip

La nuova opinionista del Grande Fratello Vip racconta ai fan su Instagram alcune anticipazioni della prima puntata del reality, al via lunedì 13 settembre.

Sonia Bruganelli, nell’attesa della collega Adriana Volpe, risponde alle curiosità e si lascia sfuggire dei dettagli. “Da quello che abbiamo visto dalle prove secondo la prima puntata sarà abbastanza ricca e più che altro succederanno delle cose un po’ piccantine“, commenta l’opinionista, “Non posso dirlo se non si inca****o gli autori, però diciamo che come primo impatto già vedremo due personcine che qualcosina insieme l’hanno vissuta“.

Sonia Bruganelli continua spiegando poi che tra i concorrenti c’è “l’amore mio“, ma non svela il nome del suo preferito. Rispondendo alle domande su Tommaso Eletti, controverso concorrente del Grande Fratello Vip, dichiara: “Potrebbe avere un suo perché. Non è poi così… Visto da vicino è meglio di quello che sembra“.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: le due opinioniste funzioneranno?

A Sonia Bruganelli si unisce poi nella diretta Instagram anche Adriana Volpe, con cui sembra ci sia un affiatamento o comunque un cercare di creare una dinamica per il reality.

Le due opinioniste del Grande Fratello Vip sembra vogliano iniziare con le migliori intenzioni e sono decisamente emozionate per l’inizio del reality.

Scherzano sulle voci secondo cui ci sarebbe un’antipatia reciproca, e per il momento sembra che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si stiano ancora conoscendo, ma certo con due caratteri come i loro tutto è possibile. In particolare la moglie di Paolo Bonolis fa affidamento sull’esperienza televisiva della conduttrice, in tv da molto tempo. “Penso che ci divertiremo tantissimo“, ha commentato Adriana Volpe, che ha dato qualche dritta alla collega su come affrontare la diretta.