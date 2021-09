Grande Fratello Vip: è già guerra tra Tommaso Eletti e Sonia Bruganelli. Il botta e risposta a colpi di storie

Gossip

Manca meno di una settimana all’inizio del Grande Fratello Vip 6 e, come da spot, sono tutti ai blocchi di partenza, con Alfonso Signorini in testa. Il cast al completo è stato annunciato, lasciando spazio a non poche sorprese dato che molti dei nomi erano già trapelati. Uno in particolare, quello di Tommaso Eletti, noto anche come Tommaso di Temptation Island, è stato al centro di diverse polemiche.

Un personaggio che ha fatto discutere ancor prima di entrare nella Casa, per i suoi atteggiamenti retrogradi e machisti nei confronti delle donne (basti andare a vedere il suo comportamento con l’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, con la quale ha partecipato a Temptation Island uscendo praticamente alla seconda puntata).

Che Tommaso Eletti si rivelerà un peperino è stato chiaro anche dai commenti fatti sulle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che lui ha affermato di non conoscere, ma quello che Tommy Eletti non sa, è che ha già trovato pane per i suoi denti.

Tommaso Eletti scatenato contro Sonia Bruganelli

Gaffe o strategia? Tommaso Eletti ha già iniziato a stuzzicare le due opinioniste, anzi, più che stuzzicare verrebbe da dire giocare col fuoco.

Alla domanda: “Chi temi di più tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli” Tommaso ha risposto senza girarci intorno “Non so chi siano“. Tommaso si è però subito giustificato spiegando, attraverso una Instagram Story che: “Io ho detto la verità, che non le conosco perché non guardo la TV e perché non ho mai guardato questi programmi”, aggiungendo “Io non faccio mai questi battibecchi inutili”.

Sonia Bruganelli: è già guerra con Tommaso Eletti

Non è mancata la risposta piccata di Sonia Bruganelli, mostrando gli artigli ha subito messo le cose in chiaro: con lei non si scherza.

Rispondendo a distanza a Tommaso Eletti, Bruganelli ha scritto nelle sue storie: “Lui è famoso vero, praticamente lui e Katia Ricciarelli sono i famosi di questa edizione” con tono chiaramente ironico.

Sonia Bruganelli ha poi aggiunto, questa volta con fare più fermo e deciso: “Ha fatto Temptation Island…tra l’altro ha dato anche un esempio edificante, lui stava con una di 40 anni, geloso. È un figo, è una storia interessante”, prosegue sghignazzando, “Io vorrei conoscere la mamma di questo ragazzo”. Insomma, se ne vedranno delle belle.