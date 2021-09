Gossip

Sonia Bruganelli è pronta alla sua avventura come opinionista al GF Vip 6, e già spunta una clamorosa confessione che apre a possibili scintille

Manca pochissimo alla nuova avventura di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 6, scelta in vista della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini per vestire i panni di opinionista. A pochi passi dal via, la moglie di Paolo Bonolis si lascia andare a una confessione che fa rumore nelle trame del programma, subito dopo la rivelazione del cast di concorrenti che varcheranno la famosa “porta rossa”.

Sonia Bruganelli, la confessione prima del Grande Fratello Vip: “Non so davvero chi sia“

Sonia Bruganelli prossima al ruolo di opinionista al GF Vip 6 al fianco di Adriana Volpe, e dopo le voci di presunte tensioni tra le due dietro le quinte dello show, la moglie di Paolo Bonolis fa una confessione sul programma.

Nello specifico, quando mancano pochi giorni alla messa in onda della prima puntata del reality, la Bruganelli ha pubblicato una Instagram Story in cui condivide la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni con una foto che immortala l’intero cast di concorrenti della nuova edizione.

Tra questi, la nuova opinionista della trasmissione condotta da Alfonso Signorini ha ammesso di non conoscerne uno: “Non so davvero chi sia“.

Il suo commento è seguito da un “Diventerà il mio preferito, vedrai“, ma non è chiaro a chi dei “vipponi” si riferisca. Insomma, la rivelazione di Sonia Bruganelli potrebbe aprire a nuove scintille, dopo la bufera esplosa proprio ieri intorno alla presenza di due nomi nella rosa degli inquilini di Cinecittà.

Instagram Story di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, la rivelazione della moglie di Bonolis dopo le polemiche

Le parole di Sonia Bruganelli su uno dei concorrenti che le sarebbe sconosciuto arrivano a margine della bufera esplosa intorno alla partecipazione di due nomi in particolare.

Si tratta di Soleil Sorge e Andrea Casalino, la prima da alcuni ritenuta “antipatica”, il secondo, appunto, “ignoto”.

Proprio sulla storia di Andrea Casalino, nelle ultime ore, si sono moltiplicati gli interrogativi e le proteste di una parte del pubblico sui canali social ufficiali del reality show, al punto che qualcuno sostiene si tratti di una edizione da ribattezzare “GF degli sconosciuti“. Anche Sonia Bruganelli parla di lui? La risposta è rimandata alla prima puntata del format, quando questo piccolo “giallo” potrebbe avere soluzione.