Clamorosa indiscrezione quella che arriva dal villaggio di Temptation Island: pochi giorni dopo l’inizio dello show, la coppia formata da Valentina e Tommaso sarebbe già stata squalificata. Questo è quello che filtra attorno al programma, già al centro delle polemiche per aver “normalizzato” un comportamento geloso ed ossessivo come quello del 21ennne. Lo stesso, però, avrebbe tradito la fidanzata.

Temptation Island, Tommaso ha tradito Valentina?

La loro storia è stata la copertina della nuova edizione di Temptation Island 2021: la gelosia di Tommaso Eletti nei confronti della fidanzata Valentina Nulli Augusti ha lasciato basiti milioni di spettatori, tra cui anche Elettra Lamborghini che si è duramente scagliata contro il 21enne.

Di fronte alle prime immagini della 40enne mentre parla con i tentatori, indossa un bikini o si appoggia ad altri, il giovanissimo ha dimostrato segni di cedimento. Tuttavia, secondo le anticipazioni della seconda puntata esserci stata una svolta imprevista.

Dalle immagini con cui è terminato il suo segmento nella prima puntata, è sembrato infatti che Tommaso si sia appartato su una delle amache assieme ad una tentatrice. Coperte tirate sopra la testa e mistero su quello che è successo.

Si sa solo che Valentina è stata convocata nel pinnettu per vedere alcune immagini molto forti e sono in molti a pensare che Tommaso abbia tradito la donna. Entrambi, dalle anticipazioni della puntata di lunedì 5 maggio, parlano di “casino”.

Valentina e Tommaso squalificati: cosa sarebbe successo

Questo sarebbe solo il preambolo a quello che è successo all’Is Morus Relais di Temptation Island. Secondo quanto riportano alcune fonti in queste ore, sembra infatti che dopo appena due giorni dall’inizio del programma una coppia sia stata squalificata. Il dito è puntato proprio contro Tommaso e Valentina: tra i motivi che vengono riportati, ci sarebbero stati atteggiamenti contrastanti con le regole del programma.

Potrebbe trattarsi solo della gelosia morbosa del 21enne, che lui attribuisce alla differenza di età, esperienza e la paura di perderla (cosa che non giustifica l’atteggiamento)? I rumor si spingono più in là: sembra infatti che Tommaso abbia fatto volare sedie e tavoli del villaggio e avrebbe anche cercato di scavalcare la staccionata che separa il villaggio degli uomini, per raggiungere la fidanzata. Comportamenti che sarebbero così valsi la squalifica per Tommaso e Valentina, ancora prima di un falò di confronto.

