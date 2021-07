Temptation Island torna anche quest’anno su Canale 5 per allietare le serate estive dei telespettatori. Dopo la prima puntata di mercoledì 30 giugno, Witty Tv ha pubblicato un video con le anticipazioni della seconda puntata. Il prossimo appuntamento con il reality show è previsto per lunedì 5 luglio dalle 21.10.

Anticipazioni Temptation Island 2021, seconda puntata: Tommaso ha tradito Valentina?

Il video pubblicato da Witty Tv inizia con uno sviluppo sulla relazione tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. Nella prima puntata Tommaso aveva dato prova della sua gelosia nei confronti di Valentina, ma ora pare esserci uno sviluppo inaspettato.

Nel video, il presentatore Filippo Bisciglia entra nel villaggio delle fidanzate e chiama da parte Valentina. La donna viene invitata ad andare nel pinnettu per vedere un video sul fidanzato.

Nel filmato si vede Tommaso con una tentatrice sotto una coperta. Poco dopo il ragazzo raggiunge gli altri fidanzati esclamando: “No, ragazzi. È successo un casino”. Tommaso ha tradito Valentina? Così parrebbe, ma Valentina non sembra della stessa opinione. Infatti, commenta in questo modo: “Sta facendo tutto questo perché io chiami il falò e ce ne andiamo via”.

Che sia solo una messinscena del geloso Tommaso per tornare a casa il prima possibile con la fidanzata?

Un falò nella seconda puntata di Temptation Island

Nella seconda parte del video pubblicato da Witty Tv si vede uno sviluppo sulla relazione tra Stefano e Claudia. I due, prossimi al matrimonio, hanno già avuto qualche difficoltà nella prima puntata. Infatti Stefano, dopo aver saputo che Claudia ha comunicato a tutti di non essere convinta del matrimonio, si è arrabbiato molto. Nel video si vede Claudia che, durante il falò, si alza furibonda consegnando il tablet al presentatore ed esclamando: “Basta, basta, non voglio vedere più niente.

Vi prego, basta”. Bisciglia, poi, si reca nel villaggio dei fidanzati e dice a Stefano che è stato convocato a un falò. Di che cosa parleranno i due promessi sposi?