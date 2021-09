Adriana Volpe duramente attaccata dall’ex Roberto Parli per il Grande Fratello Vip: la sua reazione

Grande Fratello

A partire da questa sera, Adriana Volpe sarà uno dei nuovi volti della stagione televisiva di Mediaset. La conduttrice lavorerà come opinionista per il Grande Fratello Vip, programma al quale in passato ha preso parte come concorrente. La grande novità nella sua carriera però sembrerebbe non essere stata accolta favorevolmente dall’ex marito Roberto Parli. Quest’ultimo l’avrebbe infatti attaccata pubblicamente.

Adriana Volpe attaccata dall’ex marito Roberto Parli per il Grande Fratello Vip

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma le polemiche sembrano già non mancare.

Una delle notizie più discusse nelle ultime ore riguarda non un concorrente, bensì una futura opinionista del reality: Adriana Volpe. La conduttrice sarebbe infatti stata attaccata dall’ex marito Roberto Parli, che avrebbe mosso contro di lei pesanti accuse sui social. Il condizionale è d’obbligo, perché al centro della loro discussione vi sarebbe stato un post ormai rimosso dalla Volpe.

L’episodio social è stato comunque riportato da alcune testate, fra le quali spunta la ricostruzione di Libero Quotidiano.

A quanto pare, Adriana aveva pubblicato su Instagram uno scatto che la ritraeva seduta su uno sgabello posizionato su una pista da velocisti e in compagnia di Alfonso Signorini. Fra i commenti al post ne erano apparsi anche alcuni condivisi da un utente registrato sul noto social con il nome di “Parli Roberto”. Quest’ultimo si era rivolto a lei con parole tutt’altro che cortesi.

Roberto Parli contro Adriana Volpe: le parole dell’ex marito dell’opinionista del Grande Fratello Vip

L’utente che avrebbe commentato insistentemente il post di Adriana Volpe è iscritto a Instagram con il nome di “Parli Roberto” sembrerebbe non aver posto un freno alla cattiveria.

“Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bambina di 9 anni“ avrebbe infatti commentato riferendosi alla figlia della conduttrice. “Siete una vergogna“ avrebbe aggiunto duramente. “Ma alla figlia che continua a stare male e piangere nessuno pensa, nemmeno quelli del Gf” avrebbe infine concluso.

Benché non sia certo che l’ex marito di Adriana abbia davvero commentato il post ormai scomparso dai social, alcuni dettagli indicherebbero che si tratti proprio di lui. Oltre a chiamarsi come lui infatti, l’utente autore dei commenti furiosi avrebbe numerose immagini della piccola Giselle, figlia della Volpe, sul suo profilo.

Lo stesso fatto che Adriana abbia voluto eliminare immediatamente il post, in seguito ai commenti ricevuti, potrebbe portare a credere che si sia trattato davvero di lui.