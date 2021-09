Aldo Montano rivela quando dovrebbe finire il Grande Fratello Vip, ma ammette: “Potrebbe slittare”

Grande Fratello

Aldo Montano entrerà al Grande Fratello Vip fra poche ore. In un'intervista ha rivelato quando dovrebbe concludersi il reality e ha ammesso di aver pensato a come uscire.

Sono sempre meno le ore che mancano all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La lista dei nuovi “vipponi” è ufficiale da qualche tempo e in molti ormai sanno che nella casa entrerà anche uno sportivo d’eccezione: Aldo Montano. In vista della nuova avventura televisiva, lo schermidore si è già lasciato scappare qualche anticipazione. Fra informazioni sulla conclusione del reality e “trucchetti” per uscire dalla casa, Aldo ha già condiviso alcuni curiosissimi dettagli.

Aldo Montano verso il Grande Fratello Vip: la rivelazione sulla fine del reality

Questa sera andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 6.

Da tempo ormai i fan conoscono i nomi di tutti i partecipanti della nuova edizione e ormai l’attesa per l’inizio è alle stelle. Fra i nuovi “vipponi” ci sarà anche uno sportivo appena tornato dalle Olimpiadi di Tokyo: Aldo Montano. Il 43enne si è aggiudicato un argento nella sciabola a squadre e ora è pronto per una nuova “gara in solitaria”.

La porta del Gf Vip non si è ancora aperta, ma a quanto pare lui sembra già pensare alla sua conclusione.

Nel corso di un’intervista con il Corriere della Sera, Aldo ha rivelato quanto tempo dovrebbe durare il reality quest’anno. “La chiusura è prevista per il 13 dicembre, ma potrebbe slittare” ha spiegato. “Tirerò fino in fondo? Conto di fare una buona figura, sapete che sono competitivo e che mi piace vincere“ ha aggiunto sicuro.

Aldo Montano svela il “trucchetto” per lasciare il Grande Fratello Vip

Nonostante si mostri convinto della sua scelta di entrare al Gf Vip, Aldo Montano sembrerebbe comunque già pronto a lasciare il programma se mai ne sentisse il bisogno. Durante la sua intervista ha addirittura raccontato come potrebbe fare.

“Sono anche uno che sa stare alle regole– ha sottolineato- però non siamo in galera, tutti noi abbiamo una soluzione d’emergenza nel caso non ce la facciamo a resistere“. “Ci si fa cacciare e amen” ha concluso sicuro sul da farsi.

Aldo Montano al Grande Fratello Vip per volere della moglie: “Mi ha convinto”

Entrando al Gf Vip, Aldo Montano sarà costretto a vivere lontano dai figli Olympia, di 4 anni, e Mario nato lo scorso Marzo, avuti con la moglie Olga. Lo schermidore ha rivelato che a convincerlo a dire di “sì” alla proposta di entrare nel reality sarebbe stata proprio la sua consorte.

“Mi ha convinto– ha ammesso ironico- forse le sfagiolava l’idea di non avere tra i piedi un pensionato rompiballe…”.

Al Corriere della Sera, Montano ha voluto promettere che “farà il bravo”, ma ha poi aggiunto: “Dovrei garantirlo al 100%, ma mettiamola così: sarei un fesso se facessi uno sgarbo alla mia famiglia“. “Mia moglie vive in un mondo tutto suo” ha ancora aggiunto parlando di Olga Plachina. “Ma o è scellerata o deve aver detto tra sé e sé: perché dovrei temere questo vecchio?” ha concluso ironico.