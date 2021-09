Katia Ricciarelli verso il Grande Fratello Vip, il commento prima dell’inizio: “Non ci voglio proprio entrare”

Grande Fratello

Katia Ricciarelli è pronta a mettersi in gioco con un nuovo reality. Fra poche ore la vedremo entrare nella casa del Grande Fratello Vip e a quanto pare lei non vede l’ora. La cantante ha rivelato le emozioni provate negli ultimi giorni all’idea di essere fra i concorrenti scelti da Alfonso Signorini.

Katia Ricciarelli è pronta a entrare al Grande Fratello Vip, ma non conosce i nomi dei suoi compagni

A poco tempo dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, Katia Ricciarelli rivela come sta affrontando le ultime ore lontana dai riflettori.

La cantante ha rilasciato un’intervista sulle sue sensazioni a TvBlog. “Tutto sommato, questa pandemia ci ha abituato alla solitudine, ci siamo ritirati per un po’ di tempo e c’è questo nervosismo causato dal fatto che non sai quello che troverai quando arriverai lì” ammette parlando di sé. “Io non ho voluto sapere nulla, quindi, vedremo se ci sarà questa difficoltà quando si è in una convivenza con persone che non conosci” aggiunge rivelando di non aver voluto sapere i nomi dei suoi compagni. “Io voglio divertirmi, questa è la sostanza” dichiara sicura.

A dire la verità, Katia è a conoscenza solamente di parte dei nomi dei suoi futuri coinquilini. “So di Aldo Montano, di Carmen Russo e di Giucas Casella, poi non so altro, non lo voglio sapere” spiega. “È come quando mi fanno le interviste, non voglio mai sapere le domande altrimenti poi uno sa come rispondere e se non vuole, non risponde. Il bello è la sorpresa” afferma.

Katia Ricciarelli rivela la sua “strategia” per il Grande Fratello Vip

In passato Katia Ricciarelli ha già preso parte a un reality show, La Fattoria, che oggi definisce: “Molto faticosa fisicamente più che psicologicamente“.

Dopo essersi tenuta a lungo lontana da esperienze simili, ora tutto è pronto per il suo ritorno e lei sembra già aver chiaro come tenersi “fuori dal trash”. “Non ci voglio proprio entrare” spiega sicura. “Se vedo che c’è una mal parata o se vedo una cosa che non mi compete, starò bene attenta ad entrarci” aggiunge.

“Però, momento, se vedrò uno che fa una cosa che non mi compete ma la fa agli altri, lì non so se starei zitta” precisa ancora. “Bisogna sapersi muovere. Riuscirò a farlo? Non lo so, punto di domanda. Però, ce la metterò tutta” dichiara speranzosa.

Katia Ricciarelli, la sua vita privata al Grande Fratello Vip: “Un libro aperto”

Fra gli argomenti che difficilmente non verrano affrontati nel corso delle prossime settimane del reality ci sarà quasi sicuramente anche la vita privata di Katia Ricciarelli. A tale proposito, pare che la cantante non abbia problemi a condividere la sua storia. “La mia vita è un libro aperto!” osserva sicura. “Se ci sarà qualcosa a cui rispondere, risponderò, con moderazione ed educazione” aggiunge.

“Certo, se uno mi viene a parlare di cose che non c’entrano niente, si facesse gli affari suoi, giusto?” precisa poi.

“Lo direi anche ad uno di famiglia perché non dovrei dirlo ad uno estraneo!” conclude.