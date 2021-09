Grande Fratello

Sonia Bruganelli debutta al GF Vip, ma i fan della trasmissione notano un dettaglio che scatena una pioggia di accuse via Twitter. La moglie di Paolo Bonolis divide il pubblico

Debutto da opinionista al Grande Fratello Vip per Sonia Bruganelli, che guadagna il palcoscenico del reality con un oggetto che divide il pubblico. La moglie di Paolo Bonolis inizia la sua avventura nello show con una scelta che fa discutere e che non tarda ad approdare tra le discussioni su Twitter. Secondo alcuni, però, a dispetto delle critiche potrebbe essere la vera “rivelazione” di questa edizione.

Sonia Bruganelli al GF Vip, ma un dettaglio scatena il caso

Sonia Bruganelli debutta al GF Vip 6 e la sua prima apparizione sul palcoscenico scatena i social.

Stavolta non si parte con la presunta antipatia tra la moglie di Paolo Bonolis e Adriana Volpe, sua “collega” opininista, ma i fan della trasmissione notano un dettaglio che scatena una pioggia di accuse via Twitter. A dividere il pubblico è la scelta che segna l’inizio della sua avventura nel reality condotto da Alfonso Signorini: un’agenda su cui annotare pensieri e “veleni” sui concorrenti del Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli in passerella: a commentare questa edizione di #GFVIP ci sarà anche lei… e nessuno può stare tranquillo! 😍 pic.twitter.com/ikLNDVRSpz — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 13, 2021

Sonia Bruganelli, piovono accuse per un dettaglio al GF Vip: “Ha copiato Antonella Elia“

Immediata la reazione di una parte del popolo dei social, che su Twitter ha accolto il taccuino della Bruganelli come una decisione che non sarebbe proprio “farina del suo sacco”: “Ma Sonia Bruganelli ha copiato il quadernetto ad Antonella Elia?

“, scrive un utente, e ancora “Ha copiato Antonella Elia“. Tra i commenti, anche chi lancia ancora più veleno: “Sonia Bruganelli che si porta il quadernetto come se avesse chissà cosa da scriverci, abbastanza ridicola“.

Critiche a parte, non tutti sanno che Sonia Bruganelli, come ha ricordato Alfonso Signorini, ha discusso la sua tesi di laurea proprio sul Grande Fratello, la prima, in Italia, sulla storia del reality show.

Un punto a suo favore, secondo il conduttore, nella lettura delle dinamiche della Casa…