Nel suo primo giorno tra le mura della Casa del GF Vip 6, Francesca Cipriani si lascia andare a un agghiacciante racconto che riguarderebbe un retroscena oscuro della sua vita privata. Le parole della concorrente del reality vengono interrotte, di tanto in tanto, da brevi interventi dei coinquilini esterrefatti, poi la regia stacca. “Ormai sono passati tanti anni, lo dico“, ha affermato senza troppi giri di parole, aprendo a una pagina inquietante della sua storia.

Francesca Cipriani al GF Vip: “Ormai lo dico”, coinquilini senza parole

Francesca Cipriani ha iniziato la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 6 con un ingresso spumeggiante, ma nelle ultime ore il suo volto si è fatto cupo durante una conversazione con i coinquilini in giardino.

Parlando di storie d’amore vecchie e nuove, i concorrenti del reality si sono lasciati andare a qualche confidenza, ed è proprio il racconto della Cipriani ad aver lasciato il segno tra i “vipponi”.

“In amore io sono stata sfortunatissima – ha esordito la gieffina nel ripercorrere le tappe della sua vita sentimentale –, ho toccato il fondo sotto tutti i punti di vista.

Non so se avete visto a Studio Aperto, tentato omicidio da parte di un mio ex a me. Lo dico perché tanto… Ne parlo, ormai sono passati tanti anni, poi la cosa è andata in appello, non so… Mi ha mandato 2 o 3 volte in ospedale, e l’ultima…“. La regia ha staccato in quel momento, ma buona parte del racconto è arrivata al pubblico del format. Già in passato, la Cipriani aveva parlato di un’altra pagina di violenza che avrebbe vissuto all’età di 19 anni.

Francesca Cipriani e il nuovo amore: lacrime per il fidanzato al Grande Fratello Vip

La chiacchierata tra Francesca Cipriani e gli altri concorrenti era partita con un accento sulla sua storia d’amore attuale, argomento che l’ha vista versare calde lacrime per il fidanzato che la aspetta fuori dalla Casa.

Lui si chiama Alessandro Rossi e sarebbe un imprenditore del settore edile e un arredatore, ma sulla relazione non sono trapelati troppi dettagli. Una foto a due li vede insieme, sorridenti e in posa su un prato verde, nella gallery Instagram dell’ex Pupa. Uno scatto che risale a pochi mesi prima della sua avventura nella sesta edizione del GF Vip, precisamente al luglio scorso.