Gossip

Guendalina Tavassi rompe il silenzio sull’aggressione subita e torna su Instagram con alcune Stories sulla vicenda. L’ex gieffina parla dopo aver taciuto, per alcune ore, a margine della diffusione di una foto che la ritrae con un occhio nero. Un’immagine senza pretese di passare inosservata che, come emerso ieri, è stata condivisa sui social dalla figlia con tanto di duro j’accuse: “Ridurre mia madre così, vergogna“.

Guendalina Tavassi sull’aggressione subita: “Non posso raccontare“

Guendalina Tavassi torna sui social per parlare dell’aggressione che avrebbe subito poche ore fa, e dopo il silenzio dell’ex gieffina – la cui foto con l’occhio tumefatto ha fatto il giro del web -, arrivano alcune dichiarazioni attraverso le sue Instagram Stories.

In una serie di videomessaggi condivisi nel suo profilo, Guendalina Tavassi ha affrontato la questione pur senza entrare nel dettaglio e tenendo al momento segreta l’identità di chi l’avrebbe ridotta così.

“Non posso raccontare, purtroppo, quello che è successo – ha dichiarato ai suoi follower –, perché è tutto in mano agli avvocati e quindi, vi prego, non mi chiedete chi è stato perché non posso dirlo“.

L’ex gieffina è apparsa piuttosto provata dalla situazione, e ha lanciato un messaggio: “Ci sono persone che cercano visibilità, popolarità, che penso stiano continuando a sposare un reato penale. Se sanno la verità, che la dicano“.

Guendalina Tavassi con un occhio nero su Instagram: la foto

Lo sfogo di Guendalina Tavassi arriva dopo la parentesi di grande apprensione vissuta dai fan dopo lo scatto apparso sui social. Tanti si sono chiesti cosa le sia successo a margine della pubblicazione della foto in cui è evidente l’esito di un trauma sul suo volto.

L’immagine dell’occhio nero di Guendalina Tavassi era stata condivisa su Instagram dalla figlia, accompagnata da una didascalia allarmante: “A ridurre mia madre così, che schifo, vergogna, sono senza parole“.