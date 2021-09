Resta con me: la trama ed il cast del film in onda su Rai2 martedì 14 settembre 2021

TV e Spettacolo

Sul canale Rai martedì 14 settembre 2021 arriva un film basato su di una storia vera che racconta il difficoltoso viaggio in mare di una coppia di amici con il grande sogno di girare il mondo in barca che per gli strani scherzi del destino diventerà tragico. Gli attori divi hollywoodiani Shailene Woodley e Sam Claflin sono i protagonisti dell’intensa pellicola dal titolo Resta con me, che andrà in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa. La trama ed il cast del film.

Resta con me: il cast della pellicola

Resta con me (Adrift) è un film del 2018 diretto da Baltasar Kormákur, il regista islandese capace di affermarsi all’attenzione della critica e del pubblico con i suoi film sorprendenti anche per il successo al botteghino, nonostante le tematiche portate sul grande schermo possano trattare temi delicati come in questo film o come in 101 Reykjavík o Il mare.

La pellicola, che si basa su di una storia realmente accaduta, vede come protagonisti due intensi Shailene Woodley, diva della saga di film di Divergent, e Sam Claflin, affermatosi presso il grande pubblico grazie ai film di Hunger Games.

Resta con me: la trama del film

Tami, giovane donna americana di 24 anni, e Richard, aitante giovane inglese, si conoscono per caso e sentono che tra di loro c’è qualcosa di speciale. Lei di solito si barcamena in lavoretti occasionali mentre lui è un abile skipper alla ricerca della grande avventura della sua vita.

L’occasione si propone quando deve riportare a San Diego, che è proprio la città natale della ragazza, una imbarcazione e per farlo chiede alla ragazza di diventare la sua compagnia di viaggio. Tra i due scoppierà l’amore a ritmo delle onde che cullano la loro traversato che all’inizio saranno dolci ed accoglienti mentre in seguito si trasformeranno in crudeli problematiche in questo speciale viaggio.

Guarda il trailer: