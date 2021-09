Sonia Bruganelli come nessuno l’ha mai vista: lo scatto della nuova opinionista del GF Vip sorprende i fan

Gossip

Sonia Bruganelli è una delle due opinioniste scelte da Alfonso Signorini per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ieri sera l’abbiamo vista sferrare i primi colpi fra commenti e frecciatine ai concorrenti del reality. Solo poche ore prima della diretta però ha condiviso uno scatto in cui si mostra come nessuno mai l’aveva vista.

Sonia Bruganelli sorprende i fan con uno scatto: il “nuovo volto” dell’opinionista del Gf Vip

Sonia Bruganelli è una dei personaggi del momento.

Il suo nuovo impegno televisivo come opinionista per il Grande Fratello Vip l’ha posta al centro dell’attenzione pubblica. La moglie di Paolo Bonolis ha seguito per anni il marito dai “dietro le quinte” dei suoi famosi programmi. Ora è arrivato per lei il momento di mettersi in gioco. Il primi sconti con i concorrenti sono iniziati giorni fa, quando lei e Tommaso Eletti sono stati protagonisti di una lite fatta di frecciatine sui social.

Ieri, prima di dedicarsi alla nuova avventura in tv, Sonia sembra essersi tuffata nel baule dei ricordi, uscendone con una fotografia scattata quando ancora era una bambina.

L’opinionista del Gf Vip ha condiviso l’immagine sul suo profilo Instagram, collezionando like e commenti. “Amarcord“ ha commentato lei nostalgica, aggiungendo ancora: “Mini me“.

Nello scatto, la Bruganelli appare biondissima e con gli inconfondibili occhi azzurri che tutt’oggi la contraddistinguono. La fotografia deve essere stata scattata in riva al mare, perchè a giudicare dallo sfondo sembra esservi una spiaggia dietro di lei.

Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip: la sua prima puntata

Dopo aver conquistato il consenso del pubblico social, ieri sera per Sonia Burganelli è arrivato il tanto atteso “battesimo televisivo” come opinionista al Grande Fratello Vip.

La moglie di Paolo Bonolis è entrata in studio con un elegante abito nero, con maniche lunghe e gonna ampia. A colpire l’attenzione dei più maligni non è stato tanto il suo outfit, quanto piuttosto il particolare “accessorio” che ha scelto di portare con sé: un taccuino.

“Ma Sonia Bruganelli ha copiato il quadernetto ad Antonella Elia?” hanno scritto polemici alcuni utenti su Twitter. Se la nuova opinionista abbia davvero voluto imitare la collega non è chiaro, ma ciò che è ormai noto è il fatto che lei sia una dei massimi esperti del reality di Canale 5, sin dai tempi meno sospetti.

Sua fu infatti la prima tesi di laurea a essere dedicata al Grande Fratello in Italia.