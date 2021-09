Gossip

Mara Venier sta per tornare in onda con una nuova edizione di Domenica In, che probabilmente sarà l’ultima. La conduttrice è ormai al timone del programma e soprattutto le ultime due edizioni sono state molto difficili per lei, come la stessa ha più volte dichiarato. Soprattutto quella passata ha visto la chiusura a fine giugno molto complicato dal punto di vista fisico, infatti la zia Mara si è trovata con un grave problema di salute legato ad un’operazione al dente.

Mara Venier però “È ancora qua“, come suona la sigla, ed è più che pronta ad accogliere i suoi telespettatori con il suo sorriso e la sua simpatia.

Mara Venier torna con Domenica In

Mara Venier tornerà in onda con Domenica In il prossimo 19 settembre. La conduttrice si è detta entusiasta e pronta alla sfida della sua 13esima edizione, la quarta di fila dal suo ritorno. “Mi sembra incredibile condurre per la quarta volta di fila: non pensavo di tornare in Rai e ho vissuto l’essere richiamata come una rivincita. Ma credevo di togliermi un sassolino dalla scarpa e poi fare altro. Invece, come dice Vasco, sono ancora qua” ha raccontato la conduttrice in un’intervista al Corriere della Sera.

“Arrivo a pareggiare con il grande Pippo. È un traguardo e inevitabilmente scattano i bilanci. Penso a cosa mi ha dato e cosa mi ha tolto questa trasmissione“.

La fine della storia con Arbore

Nel corso dell’intervista Mara Venier ha spiegato che il suo lavoro con la trasmissione ha influito notevolmente con la sua storia d’amore con Renzo Arbore: “Mi ha tolto molto nel privato: il lavoro mi assorbiva e ho sottratto troppo tempo al resto. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore.

Sono errori che non ripeterei più“.

L’ultima Domenica In di Mara Venier

Mara Venier è anche tornata sul tema dell’addio al programma, sono già due anni che lascia i fan con il dubbio che nell’edizione successiva potrebbe non esserci lei alla conduzione. Eppure questa volta parrebbe proprio l’ultima, le parole della conduttrice: “Lo so, non ci crede nessuno, ma penso davvero che questa sarà la mia ultima Domenica In” chissà che non sarà così.