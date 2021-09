Tommaso Eletti rivela dettagli intimi dell’ex Valentina Nulli Augusti: il maschilismo al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Tommaso Eletti non perde tempo per mettere in piazza al Grande Fratello Vip dettagli privati della sua vita tra le lenzuola con l'ex Valentina Nulli Augusti, con cui ha partecipato a Temptation Island

Tommaso Eletti è salito tristemente agli onori della cronaca per la sua partecipazione a Temptation Island con l’ex Valentina Nulli Augusti. Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip non ha però cessato di destare scandalo, soprattutto per alcune sue esternazioni considerate misogine, non ultime le rivelazioni sull’intimità proprio con l’ex fidanzata. Eletti, inoltre, ha sminuito l’esperienza a Temptation Island e mentre raccontava come secondo lui il reality sia inutile per risolvere i problemi di coppia, la regia del Grande Fratello Vip ha ritenuto opportuno togliere l’audio.

Tommaso Eletti racconta dettagli privati della vita di coppia con Valentina Nulli Augusti

Se vale il vecchio detto che quel che succede in camera da letto rimane in camera da letto, Tommaso Eletti non sembra avere particolare voglia di seguirlo.

Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip ci ha messo poco a spiattellare a Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi quello che succedeva tra le lenzuola insieme all’ex Valentina Nulli Augusti, con cui ha partecipato a Temptation Island.

Dettagli intimi, conditi da un linguaggio volgare, che si concludono con una considerazione che, dopo aver raccontato la vita sessuale, fa un po’ rabbrividire: “Per me era come una mamma“. Il concorrente ha spiegato di non curarsi di usare protezioni, anteponendo il suo piacere personale a qualsiasi altra considerazione. Tommaso Eletti continua poi ripercorrendo la sua storia e la gelosia a tratti ossessiva che manifestava per Valentina Nulli Augusti, la quale non avrebbe nemmeno potuto mettere il bikini o andare al male da sola.

Un misogino al Grande Fratello Vip

Insomma, a detta dello stesso Tommaso Eletti, il corpo di Valentina Nulli “apparteneva” a lui.

Frasi che non necessitano di un’interpretazione approfondita per portare in superficie il nemmeno troppo sotteso maschilismo. Il concorrente era stato già ampiamente criticato prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, proprio per il suo atteggiamento misogino mostrato a Temptation Island.

Ma vogliamo parlare di Tommaso Eletti che si è permesso di criticare il programma (#temptationisland) che gli ha permesso di andare al #GFVIP? (Anche se per me, dopo tutto quello che ha fatto, non doveva più apparire in nessuno studio televisivo) — Ale_L'Opinionista (@Ale_Opinionista) September 15, 2021

Ora torna a galla lo stesso problema, di cui però né la produzione, né Alfonso Signorini sembrano curarsi. Anzi, il conduttore, con il suo lasciapassare sul “politicamente corretto”, sembra voglia dare a Tommaso Eletti carta bianca per i suoi sproloqui.

Temptation Island “inutile”: parola di Tommaso Eletti

Che il concorrente abbia difficoltà a capire cosa dire e quando dirlo è chiaro da quanto sostenuto su Temptation Island, il programma che l’ha lanciato. Sulla fine della relazione con Valentina Nulli Augusti dichiara: “È stato un errore andare là e pensare di risolvere un problema, perché pensare di risolvere un problema là è proprio da scemi“. In meno di 2 secondi la regia del Grande Fratello Vip ha chiuso l’audio, dimostrando di non essere proprio in controllo di quanto può uscire dalla bocca del concorrente.

Tommaso: "Andare a Temptation Island e pensare di risolvere un problema è proprio da scemi" **la regia abbassa il volume** #GFVIP pic.twitter.com/PRPuKZYlrw — dula peep🌙 (@theblvnd) September 14, 2021

I social in rivolta contro Tommaso Eletti

Le esternazioni di Tommaso Eletti non sono passate inosservate sui social, dove molti si chiedono per quanto dovranno sopportarlo.

Molti utenti lo definiscono “completamente fuori luogo“, associando il suo comportamento e quello di Amedeo Goria: “Amedeo Goria che allunga le mani su Ainette a letto. Tommaso Eletti che fa già il maschilista con Soleil dicendogli ‘Girati che la telecamera ti riprende il culo’. Katia Ricciarelli che ha dato del r***hione ad Alex Belli e non solo. Ovviamente nessuno verrà squalificato“, si nota in un tweet.