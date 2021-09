X Factor 2021: il 16 settembre al via l’edizione della rivoluzione. Tutte le novità

Programmi TV

Ludovico Tersigni ed X Factor 2021 sono pronti per il loro debutto che riserverà ai tanti telespettatori una novità epocale che rivoluzionerà per sempre la trasmissione.

Il 16 settembre 2021 prende il via la nuova attesa edizione di X Factor che porterà con se un netto taglio con il passato e delle importanti novità. In questa edizione debutteranno infatti sia il nuovo presentatore Ludovico Tersigni, che raccoglierà la pesante eredità dello storico conduttore Alessandro Cattelan, sia il nuovo format della competizione che promette di mettere al centro della competizione solo la musica ed il talento dei nuovi concorrenti. Tutte le novità che la trasmissione ha in serbo per il pubblico.

X Factor 2021: il nuovo presentatore e la squadra di giudici

Sky è pronta a lanciare uno dei suoi programmi cult giovedì 16 settembre 2021, quando porterà sugli schermi dei suoi tanti abbonati la nuova rivoluzionaria edizione di X Factor.

Il talent show torna infatti con delle novità che si preannunciano come una grande rottura con il passato a cominciare dal volto del presentatore che dopo dieci edizioni non sarà più Alessando Cattelan.

A raccogliere il pesante testimone sarà infatti Ludovico Tersigni, qui alla prima esperienza da conduttore ma già volto noto soprattutto tra i giovanissimi che lo hanno scoperto ed apprezzato nella serie teen Skam Italia.

Il giovane romano sarà sicuramente emozionato, come già mostratosi nel video della scelta, ma potrà contare sulla confermatissima squadra di giudici composta dai veterani Manuel Agnelli e Mika oltre che su i non più debuttanti Emma Marrone ed Hell Raton.

Ludovico Tersigni ha parlato anche di Alessandro Cattelan: “Non l’ho sentito, ma se capitasse gli chiederei tanto. Mi sono ispirato allo stile di Fiorello: cercherò di portare sul palco quella luce e quell’energia. A mio zio Diego Bianchi (Zoro), invece, non chiedo consigli di conduzione, ma di vita“, riporta Ansa.

X Factor 2021: il format cambia del tutto

La novità più importante è però rappresentata da una rivoluzione epocale per il format che per viene portata sugli schermi per la prima volta grazie alla versione italiana. Da questa edizione infatti non saranno più presenti le storiche 4 categorie in gara (under donne, under uomini, over e gruppi) ma bensì al centro della competizione ci sarà solo il talento dei partecipanti che andrà oltre le distinzioni di sesso, età e tipo di formazione.

I giudici a partire dall’avvio del 16 settembre 2021 formeranno infatti le loro squadre al di là degli storici paletti e potranno scegliere chi più li aggrada, proponendo loro un percorso artistico e una progettualità del tutto esclusivi e mirati dipendenti singolarmente dall’approccio alla musica dei giudici.