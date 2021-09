Can Yaman beccato in lacrime: l’attore inconsolabile per la fine della relazione con Diletta Leotta

Gossip

Can Yaman fotografato dai paparazzi in lacrime, sembrerebbe per la fine della relazione con Diletta Leotta. Storia al capolinea per l'attore turco e la giornalista sportiva

Can Yaman non sembra aver preso bene la presunta fine della storia con Diletta Leotta. L’attore è stato beccato dai paparazzi in lacrime, preda di una vera e propria “crisi di nervi” e la ragione sarebbe la bionda giornalista sportiva. Dopo le voci che volevano i due separati, la conferma sembra ora arrivata. Non ci sarebbe spazio per i dubbi: tra l’attore turco e Diletta Leotta l’amore sarebbe finito, come molti avevano intuito vista la vistosa assenza al compleanno della giornalista.

Can Yaman: lacrime amare per Diletta Leotta?

Can Yaman ha conquistato il pubblico italiano con serie come DayDreamer – Le ali del sogno e Mr. Wrong – Lezioni d’amore. L’attore turco in poco tempo è diventato un vero e proprio sex symbol, stregando tantissime fan e arrivando al cuore di Diletta Leotta, giornalista sportiva di DAZN. La loro storia è iniziata all’inizio del 2021, prima clandestinamente e poi ufficialmente, con tanto di proposta di matrimonio dell’attore alla conduttrice.

Can Yaman avrebbe anche comprato un anello di fidanzamento da capogiro per la sua Diletta, con cui però la relazione sembrerebbe giunta al capolinea.

Sono stati i paparazzi di Diva e Donna a beccare l’attore in lacrime, “le foto di una crisi di nervi“, dichiara il settimanale di gossip. Sembra dunque palese la fine per la coppia, che già da tempo sarebbe stati in crisi, secondo i rumors.

L’assenza di Can Yaman al compleanno di Diletta Leotta

I primi dubbi sono nati dalla scomparsa di foto insieme di Can Yaman e Diletta Leotta, che pure dalla conferma della loro relazione non hanno mancato di pubblicare romantici tramonti e momenti insieme.

Poi il famigerato compleanno di Diletta Leotta, a cui l’attore non ha partecipato ma la cui assenza è stata oscurata dalla polemica sulle “donne lampadario” presenti al party.

Vero che Can Yaman è molto impegnato con il lavoro, ma quel non esserci è risultato sospetto a molti.

I progetti di Can Yaman

L’attore potrà consolarsi con il lavoro, che in questo periodo di certo non manca. Al momento si trova a Roma per registrare Viola come il mare, insieme a Francesca Chillemi. La serie andrà in onda probabilmente l’anno prossimo e sarà del romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini. Can Yaman vestirà poi i panni di Sandokan, serie attesissima del 2022 con Luca Argentero e Raoul Bova.