Christian Hailé Selassié, fratello delle 3 principesse al Gf Vip 6, è l’ex di Giovanni Ciacci: la loro storia

Gossip

Christian Hailé Selassié è fratello delle 3 principesse al Grande Fratello Vip. In passato sarebbe stato fidanzato con Giovanni Ciacci, che aveva raccontato la loro storia in un'intervista.

Mentre i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip si stanno ambientando nella “casa più spiata d’Italia”, il pubblico da casa sta cercando di scoprire quante più informazioni possibili sul loro conto. Fra i personaggi più interessanti ci sono sicuramente le 3 principesse Hailé Selassié, la cui storia affonda le radici in un passato quasi mitologico. Oltre e Jessica, Lucrezia e Clarissa però, fra i discendenti dell’ultimo imperatore di Etiopia c’è anche un ragazzo. Christian è il fratello delle 3 concorrenti di nobili origini del reality e in passato sarebbe stato legato a un noto personaggio televisivo italiano.

Christian Hailé Selassié è il fratello di Jessica, Lucrezia e Clarissa: le 3 principesse al GF Vip 6

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié sono le 3 sorelle da poco entrate al Grande Fratello Vip. Le nuove concorrenti del reality vantano nobili origini, tanto che dal loro ingresso nel reality in molti le chiamano “le principesse”. Fino a ora solamente Jessica aveva cercato di sfondare nel mondo della tv, prendendo parte a Riccanza, su MTV.

Le altre due invece sono meno note, ma troveranno sicuramente occasione di farsi conoscere nei prossimi mesi.

Fra i membri della famiglia rimasti a casa ad assistere al debutto televisivo delle tre sorelle c’è anche il fratello, con il quale affermano di avere un ottimo rapporto. Christian, questo è il suo nome, avrebbe 32 anni e stando a quanto riporta Fanpage.it sarebbe il dodicesimo in linea di successione per il trono di Etiopia. Se oggi il suo nome non sembra noto al mondo dello show business, tempo fa il giovane rampollo della famiglia Hailé Selaissié aveva conquistato l’interesse del gossip.

Christian Hailé Selassié e il matrimonio mancato con Giovanni Ciacci

Christian Hailé Selassié sarebbe stato coinvolto in un’importante relazione con Giovanni Ciacci e tempo fa era stato proprio l’esperto di moda e gossip a parlarne al grande pubblico. La loro conoscenza sarebbe avvenuta all’epoca della partecipazione dei Ciacci a Ballando con le stelle, avvenuta nel 2018. Galeotta sarebbe stata una cena nel corso della quale si sarebbero incontrati per caso. In quel momento fra il nobile e lo stylist sarebbe scoccata la scintilla, portandoli a vivere un’intensa storia d’amore.

Giovanni aveva parlato della sua relazione con Christian nel corso di un’intervista a La Zanzara oggi riportata da Fanpage.it. “L’ho conosciuto e lo sposo a luglio. È uno della casa regnante” aveva annunciato. “Una sera vado a cena a Roma a girare il programma e incontro questo principe che mi fa la corte” aveva spiegato.

“La sera prima della puntata mi dice ‘sei pronto a sposarmi, sei stato il primo uomo a ballare con un uomo a ballando, adesso saremo i primi uomini che si sposano in una casa reale‘” aveva rivelato, condividendo il momento romantico. “Ha 30 anni ed è bello dotato, non compro a scatola chiusa, ci sono già andato a letto“ aveva concluso sicuro.

Nonostante le dichiarazioni dirette di Giovanni Ciacci, Christian non si era mai pronunciato pubblicamente sulle sue parole. A distanza di qualche tempo però la notizia delle nozze era sfumata, così come l’amore per il principe. Ciacci era stato paparazzato in compagnia di Damiano Allotta, l’ex fidanzato di Stefano Gabbana, mentre i fratello delle 3 “vippone” era scomparso del tutto dai radar del gossip.