Cristina D’Avena sorprende con lo scatto in bikini: la foto scatena i complimenti entusiasti dei fan

Gossip

Cristina D'Avena mostra un fisico mozzafiato nelle immagini delle sue vacanze condivise sui social. La cantante posa in bikini anche in compagnia della sorella Clarissa, con lei al mare.

L’infanzia di migliaia di italiani è stata segnata dal quotidiano appuntamento con i cartoni animati e con le sigle di apertura a essi annessi. A prestare la voce a buona parte delle colonne sonore dei film d’animazione più amati dai bambini è stata a lungo Cristina D’Avena. La cantante bolognese è oggi molto attiva sui social, dove condivide scatti e video delle sue giornate. Recentemente, ha pubblicato alcune foto delle sue vacanze, scatenando l’entusiasmo dei fan.

Cristina D’Avena sensuale sui social: le immagini in bikini

Sul suo profilo Instagram Cristina D’Avena vanta un seguito di tutto rispetto.

Con i suoi 478 mila follower, la voce delle sigle dei cartoni animati tiene testa a molti influencer e i suoi fan sanno di poter contare sui suoi post per restare sempre aggiornati sulle sue giornate. Già in passato, Cristina aveva sorpreso i suoi fan con alcuni scatti che la mostravano in costume da bagno e in queste ore è tornata a pubblicare nuove immagini mozzafiato.

Per celebrare la fine delle sue vacanze, la cantante ha condiviso uno scatto che la ritrae nel mare di Monte Carlo, al timone di un’imbarcazione.

Il capello in paglia a testa larga, gli occhiali da sole e il sorriso contornato da un rossetto rosso rendono a pieno il suo “mood” estivo. A lasciare a bocca aperta i fan però è anche il fisico mostrato dalla D’Avena che a 57 anni appena compiuti appare raggiante nel suo bikini verde militare.

“Ultimi giorni di relax… Sto arrivando da voi!” commenta entusiasta la cantante, per ricordare poi i prossimi appuntamenti con i suoi concerti. I suoi fan hanno commentato entusiasti la fotografia, facendole i complimenti per la sua forma smagliante.

Cristina D’Avena: vacanze in famiglia prima della ripartenza

Scorrendo fra le immagini pubblicate da Cristina in questi giorni, si vede una seconda fotografia scattata a bordo della barca al largo di Monte Carlo. Nell’immagine la cantante posa in compagnia di sua sorella Clarissa. Di dieci anni più giovane di lei, la più piccola delle D’Avena ha seguito le sue orme da bambina, entrando dapprima nel Piccolo Coro dell’Antoniano e partecipando nel 1978 allo Zecchino d’Oro con E l’arca navigava.

Nello scatto condiviso da Cristina, le due sorelle posano in bikini tenendo fra le mani un bicchiere contenente una bevanda rossa, forse scelta per fare aperitivo.

“Ragazzi, siete pronti? Domani si riparte!” commenta entusiasta la cantante. “Alle 11.00 tutti sintonizzati su Radio 101” aggiunge”. “Il tempo di bere un drink!! Vi aspettoooooooooo!” conclude ironica.

Dopo il riposo al mare in compagnia della sorella, Cristina D’Avena si prepara a una nuova stagione di impegni fra musica e radio.