La recente foto pubblicata da Cristina D’Avena su Instagram, in cui si mostra in bikini, ha suscitato molta curiosità. L’eterna ragazza ha deciso, a 56 anni, di cambiare temporaneamente la propria immagine puntando su una femminilità che sembra aver riscosso un certo successo.

Per lei, che continua a tenere segreto il nome del compagno con cui è fidanzata da 10 anni, il momento è ricco di impegni e soddisfazioni. Dal punto punto di vista lavorativo, infatti, rimane la “fatina buona” amata da grandi e piccini, con almeno un paio di nuovi progetti in cantiere.

Cristina D’Avena, 56 anni di sensualità

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Cristina D’Avena ha spiegato di essersi divertita molto a fare quello scatto, nato quasi per caso: “In realtà doveva essere un semplice scatto di fine stagione – ricorda – Eravamo a Montecarlo e Mario Bove, il fotografo che segue i social, mi ha detto come mettermi in posa e poi ha scattato. Dopo che l’ho postato, è stato incredibile. Nemmeno quando canto i puffi ottengo tanta attenzione”.

Il post di Cristina D’avena.

Fonte: Instagram

La celebre cantante precisa di aver sempre amato mostrare la propria femminilità, ma senza mai scadere nel volgare. Ma per la D’Avena, che esordì nell’ormai lontano Zecchino d’Oro del 1968, la musica e i concerti continuano ad avere la priorità.

Due nuovi progetti tra musica e tv

Figlia di un medico, in tempi di emergenza Covid Cristina D’Avena ha dovuto fare di necessità virtù, limitando i contatti con il pubblico. Su Instagram aveva lasciato trapelare un piccolo indizio sui nuovi progetti, pubblicando le parole enigmatiche “Ciak, si gira”.

Per ora questi impegni lavorativi rimangono top secret, anche se dovrebbero riguardare sia la musica che il piccolo schermo: “Un po’ di cose bollono in pentola, ma sono scaramantica – conclude – Non so quale partirà prima, se quello televisivo o quello musicale. Mi auguro di poterlo dire presto”.