Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip, la pazienza è già al limite: sbotta e minaccia di andarsene

Gossip

Katia Ricciarelli è già protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex cantante lirica è ai ferri corti con alcuni dei concorrenti, soprattutto le tre principesse e Soleil Sorge (che già si sapeva avrebbe dato filo da torcere). Inoltre, Katia Ricciarelli si è anche resa protagonista di episodi legati all’uso di un linguaggio poco appropriato, che ha scatenato la rabbia dei fan. La tensione dentro e fuori la casa è alle stelle e Ricciarelli si è detta pronta andarsene.

Katia Ricciarelli al centro delle polemiche

Katia Ricciarelli si è già fatta riconoscere a meno di quattro giorni dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.

La nuova concorrente ha fatto innervorsire diversi spettatori a seguito di alcune frasi poco carine rivolte ad altri inquilini della Casa. Si tratta infatti di Alex Belli e delle tre principesse Hailè Selassiè.

Contro Alex Belli, Katia Ricciarelli ha avuto da ridire per una camicia da lui indossata ed estremamente colorata: “Sembri proprio un ricch***” gli ha detto. Invece in merito alle tre principesse, il commento è stato ancora più criticato in quanto ritenuto poco rispettoso nei confronti di un altro concorrente della Casa.

“Sembrano tre paraltiche” ha detto Katia Ricciarelli e ovviamente i fan sono scattati in difesa di Manuel Bortuzzo.

Katia Ricciarelli sbotta e si dice pronta a lasciare la Casa

Tutto è partito da uno scherzo progettato proprio dalle tre sorelle e da Soleil Sorge, il gruppetto ha detto a Ricciarelli che presto qualcuno sarebbe stato espulso dal gioco per commenti offensivi; si sarebbe dovuto trattare di un concorrente maschio che si era pronunciato con frasi offensivi. Una volta svelato lo scherzo, Katia Ricciarelli ha reagito malissimo, sbottando: “Non sto zitta.

La mia personalità è questa. Gli scherzi di questo tipo non mi piacciono, basta. Me ne vado a letto, basta lasciatemi“.

“Sono delle buffonate orrende e io non ci sto, sono una persona seria”. Ha aggiunto Katia Ricciarelli “Queste cose non mi stanno bene, soprattutto se si mettono in bocca delle parole a delle ragazzine, non sto qui a farmi prendere per i fondelli da voi. Non siamo qui per dire che questi scherzi sciocchi vanno fatti. Siamo qua per star bene e divertirci se non sto bene io prendo e me ne vado a casa.

Questi scherzi non vanno mai fatti. Fateli tra di voi, ma non mescolate gli altri“