Domenica In: Mahmood sarà il primo ospite della nuove edizione condotta da Mara Venier

Il cantante Mahmood sbarca a Domenica In per una interessante chiacchierata con la zia Mara Venier. I due saranno protagonisti della prima grande intervista di Domenica In.

Domenica In tornerà in tv a partire dal 19 settembre 2021 con la nuova edizione in compagnia della storica conduttrice Mara Venier a fare come sempre da padrona di casa. Lo storico programma di Rai1, che ha anticipato a più riprese l’introduzione di importanti novità per la nuova stagione della trasmissione, farà compagnia ai telespettatori per tutte le domeniche del primo canale a partire dalla prossima con l’appuntamento segnato per le ore 14 circa. Nella prima puntata dello show la zia Mara avrà in studio un ospite speciale, l’amatissimo cantante Mahmood.

Mara Venier intervista Mahmood, il primo grande ospite di Domenica In

Mara Venier è pronta a riportare in tv Domenica In in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione nello storico programma di Rai1.

Dop la lunga pausa estiva la nuova stagione del programma parte domenica 19 settembre 2021 alle ore 14 circa quando si riaprirà lo studio di Roma intitolato all’indimenticato conduttore ‘Fabrizio Frizzi’.

Il ritorno dello show dopo la pausa estiva sancirà la ripartenza del pomeriggio domenicale di Rai1, pronto ad intrattenere i telespettatori con gli approfondimenti mirati a fare il punto sia sulla situazione della pandemia di Covid-19 che sulla cronaca, senza tralasciare l’attualità ed i divertenti siparietti in studio, fino alle classiche interviste che metteranno gli ospiti di fronte alle domande di Mara Venier.

A tal proposito la trasmissione per la prima puntata ha pensato ad una partenza con il botto e, dopo la chiusura dello scorso 27 giugno con l’intervista ad Achille Lauro, riparte con una intervista ad un altro grande della musica italiana amatissimo dai più giovani ed apprezzato anche da chi ha qualche anno in più.

Stiamo parlando di Mahmood, già vincitore del Festival di Sanremo, fresco di pubblicazione di un album che sta scalando le classifiche e che si presterà ad una chiacchierata amichevole con la padrona di casa.

Domenica In contro Amici

Mara Venier domenica si scontrerà con la collega Maria De Filippi, ma tra loro c’è sempre una grande amicizia. “Maria De Filippi è una mia grande amica. Mi ha chiamato per dirmi che sarebbe andata per due puntate contro Domenica In. Che dire? Registrerò Amici. Perché è un programma che io amo e che seguo da anni“, ha dichiarato Mara Venier in conferenza stampa.

La conduttrice ha assicurato che lo guarderà appena tornata a casa: “È chiaro che quella di Maria è una corazzata. Vincerà lei. A questo punto io credo che sì, conta anche quello. Però, insomma, siamo due professioniste che fanno il proprio lavoro con passione e con cuore e questo è quello che conta“.