Giucas Casella: carriera, vita privata, la moglie Valeria Perilli, il figlio James e il Grande Fratello Vip

Chi è

Quella di Giucas Casella è una figura estremamente controversa. Illusionista e mentalista, è noto al grande pubblico per aver partecipato a moltissimi programmi, diventando uno dei personaggi televisivi più discussi del piccolo schermo. Il 13 settembre tornerà su Canale 5 in qualità di concorrente della 6ª edizione del Grande Fratello Vip. Ma cosa sappiamo davvero di colui che si definisce “Il più grande mentalista di tutti i tempi”?

Giucas Casella: esordi ed esperimenti che lo hanno reso celebre

Giucas Casella, all’anagrafe Giuseppe Casella Mariolo, è nato il 15 novembre 1949 a Termini Imerese, in provincia di Palermo.

È il secondo di 3 figli nati in una famiglia piuttosto umile: il padre muratore, la madre casalinga sordomuta.

Come si legge nella biografia pubblicata sul suo sito, sin da piccolo Giucas manifesta “doti” particolari. Inizia così la sua carriera di illusionista, proponendo spettacoli in diverse città d’Italia e sulle navi da crociera. La svolta arriva nel 1978, quando Pippo Baudo, su suggerimento della sua segretaria che aveva visto uno spettacolo dell’illusionista in precedenza, gli concede 5 minuti di diretta a Domenica In.

I 5 minuti diventano 50 e l’esperimento delle mani incrociate diventerà uno dei suoi cavalli di battaglia.

La vita privata del mentalista

Giucas Casella è attualmente sposato con Valeria Perilli. I due stanno insieme da circa 40 anni, ma la relazione era rimasta segreta fino al 2018. Nel 2019, durante la partecipazione al programma di Barbara d’Urso Domenica Live, arriva la romantica proposta di matrimonio.

L’illusionista e mentalista ha anche un figlio di nome James, nato dalla breve relazione avuta con la ballerina Carol Torr.

Il rapporto finito male, e le controversie che hanno accompagnato la separazione dei due, hanno fatto sì che di lui non si sapesse nulla fino a poco tempo fa.

Dopo la riconciliazione, a tenere distanti padre e figlio ci si è messa la pandemia di Covid-19. Nel corso di una puntata di Pomeriggio 5 della primavera 2020, Casella aveva annunciato in lacrime di essere in procinto di diventare nonno. Una gioia immensa, mista alla sofferenza della lontananza forzata causata dal virus.

Come sarà il Grande Fratello Vip di Giucas Casella?

Sin dai primi anni Ottanta, Giucas Casella colleziona co-conduzioni, spazi come concorrente e opinionista in moltissime trasmissioni.

A partire dagli anni Duemila, si lancia nel mondo dei reality partecipando alle edizioni numero 6 e numero 13 dell’Isola dei Famosi.

Ora si appresta a diventare uno dei coinquilini della casa più spiata d’Italia e, in una recente intervista al settimanale Chi, ha raccontato: “È un’altra sfida che sono curioso di affrontare”. Il mentalista prosegue: “Di indole penso di poter andare d’accordi con tutti. Non ho preferenze”.

La convivenza forzata, l’occhio delle telecamere e i commenti piccati di opinionisti e telespettatori però, lo sappiamo, rendono la permanenza al Grande Fratello Vip sempre imprevedibile.

Le dinamiche che si possono creare all’interno del gruppo ci hanno insegnato a non dare nulla per scontato. Chissà dunque se sarà davvero fedele alla propria indole o se le emozioni avranno il sopravvento.