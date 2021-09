Sophie Codegoni chi è: età, vita privata, lavoro e amori, da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip 6

Chi è

Bellissima, schietta e sincera, Sophie Codegoni è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6. Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, l’influencer ha visto crescere sempre di più la sua popolarità. Scopriamo chi è e qual è la vita privata di Sophie, prima di rivederla nel reality di Alfonso Signorini.

Sophie Codegoni e l’esperienza da tronista a Uomini e Donne

Ad appena 18 anni, Sophie Codegoni si è seduta sul trono rosso di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi.

Se in un primo momento l’influencer non sembrava essere interessata a nessuno, con il tempo ha cominciato a frequentare Matteo Ranieri che è stato poi la sua scelta. Nonostante i due si dichiarassero innamorati, una volta usciti dal programma Sophie e Matteo si sono lasciati dopo appena un mese, per incompatibilità. L’esperienza nello show di Mediaset ha senza alcun dubbio accresciuto la popolarità della giovane modella che su Instagram conta più di 400 mila follower.

Sophie Codegoni e il flirt con Fabrizio Corona e Nicolò Zaniolo

Negli ultimi mesi si è vociferato che tra Sophie Codegoni e Fabrizio Corona ci fosse del tenero.

I rumor sono stati alimentati dal fatto che, in seguito ad una lamentela dei vicini, l’ex paparazzo avrebbe presentato Sophie alla polizia come la sua “fidanzata e convivente“. A quanto sembra però, i diretti interessati hanno smentito di stare insieme e ammesso che tra loro c’è solo un’amicizia.

Oltre a Corona, all’inizio dell’estate si ipotizzava un flirt con Nicolò Zaniolo smentito dalla stessa Codegoni su Instagram. La bella influencer dunque, entrerà nel GF Vip 6 single e disposta anche a trovare l’amore.

Sophie Codegoni, da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip: le esperienze sul piccolo schermo

Nonostante la sua giovane età, Sophie Codegoni vanta una notevole popolarità.

La prima esperienza come tronista di Uomini e Donne, le ha regalato molti consensi e le ha aperto le porte al mondo dello spettacolo. Infatti, sarà proprio lei una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6 che andrà in onda l’13 settembre. Nel suo video di presentazione pubblicato qualche giorno fa dal profilo Instagram del reality, ha dichiarato: “Sono famosa perché ho fatto la tronista a Uomini e Donne e da lì è partito il mio percorso con i social (…), spero anche di avere presto una bella famiglia perché sono una amante dei bambini e mi piacerebbe averne presto almeno uno“.

Vita privata e lavoro di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha 20 anni è nata nel 2000 a Riccione, attualmente vive a Milano. Ha un bellissimo rapporto con il padre che vive in Lombardia, Stefano Codegoni e con la madre, Valeria, che vive a Verese e che va spesso a trovare. L’ex tronista è una modella professionista, infatti già lavora nello showroom milanese di Chiara Ferragni ed è molto popolare sui social. La bella influencer ha anche un fratellino di circa 9 anni, Riccardo, che adora.