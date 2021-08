Sophie Codegoni senza freni su Fabrizio Corona, Nicolò Zaniolo e Matteo Ranieri: il racconto prima del GF Vip

Grande Fratello

Sophie Codegoni è da poco stata annunciata come nuova concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne si prepara a tornare in tv con una nuova avventura sotto i riflettori di Canale 5, ma prima di lasciarsi alle spalle la vita di tutti i giorni, ha voluto fare luce su alcune questioni. Sophie ha parlato del tanto chiacchierato gossip sul flirt con Fabrizio Corona, del legame con Nicolò Zaniolo e della fine dell’amore con Matteo Ranieri.

Sophie Codegoni fa luce sul rapporto con Fabrizio Corona prima di entrare al Gf Vip

Nelle ultime settimane Sophie Codegoni è stata al centro del gossip non soltanto per le voci sulla sua partecipazione al Gf Vip, ma anche per le indiscrezioni sul presunto flirt con Fabrizio Corona.

Il re dei paparazzi l’aveva definita “la mia fidanzata“ in un video in cui parlava con i carabinieri giunti a casa sua per un controllo postato su Instagram e in molti avevano creduto alle sue dichiarazioni. Proprio ora che sta per entrare nel reality però Sophie ha voluto fare chiarezza sulla questione, dando voce alla sua verità ai microfoni del settimanale Chi. “Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme” ha spiegato l’ex tronista.

“Quando davanti ai carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva” ha aggiunto smentendo le parole dell’amico. A quanto pare, Corona le avrebbe anche fornito alcuni suggerimenti in vista della sua partecipazione al Gf Vip. “Per il Grande Fratello Vip mi ha consigliato di non farmi troppe paranoie, di non chiudermi in me stessa e di far uscire la parte di me più divertente e socievole” ha ammesso.

Sophie Codegoni: la verità sul flirt con Nicolò Zaniolo

Sempre parlando con Chi, Sophie Codegoni ha voluto fare sapere cosa è realmente accaduto fra lei il calciatore Nicolò Zaniolo.

Tempo fa, alcune fonti avevano riferito di aver visto insieme la tronista di Uomini e Donne e il centrocampista della Roma, che da parte loro non era arrivata nessuna conferma. Lei aveva smentito di essere al centro di qualsiasi flirt, mentre la madre di lui aveva accantonato il discorso, etichettandolo con l’appellativo “stupidagini”.

Ora, Sophie ha chiarito quali sono i rapporti che la legano a Nicolò. “Zaniolo è un amico” ha infatti spiegato sbrigativa, non volendo più soffermarsi sul flirt.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri: un amore lampo

Chi segue Uomini e Donne non avrà certo dimenticato la storia d’amore che ha reso nota Sophie Codegoni all’interno del dating show. Lei e Matteo Ranieri si erano conosciuti e piaciuti nel corso delle puntate, iniziando a frequentarsi e decidendo, non senza liti e scontri in itinere, di uscire dal programma insieme. Dopo poche settimane vissute lontane dagli sguardi di Maria De Filippo e co., la coppia si era poi lasciata, annunciando la scelta sui social.

A mesi dalla conclusione della sua esperienza nel programma di Canale 5, Codegoni ha spiegato come è finita la loro relazione.

“La storia con la mia scelta, Matteo Ranieri, è durata solo due settimane: poi mi sono ritrovata più single di prima” ha ammesso Sophie. “Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente– ha aggiunto delusa- insomma, una brutta persona, tutt’altro rispetto a come si era mostrato”.

Sophie ha parlato poi dei sentimenti provati. “Non ero ancora innamorata, ma ero molto presa ed è stata una delusione– ha rivelato- una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini“. La futura gieffina ha rivelato di non avere avuto molte esperienze positive in passato.

“Dalle relazioni di mia mamma alle poche mie, ho vissuto solo esperienze negative e di tradimento– ha concluso- però sono sempre aperta all’amore: ci credo”.