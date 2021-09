Amedeo Goria ripreso da Manila Nazzaro al GF Vip: “La smetti con quella mano?

Gossip

Amedeo Goria si conferma il più chiacchierato concorrente del Grande Fratello Vip 6, e stavolta il suo comportamento sotto le coperte nei confronti di Ainett Stephens ha mandato su tutte le furie Manila Nazzaro. Colto sul fatto, il giornalista avrebbe tentato di giustificare un gesto di troppo e l’accaduto non è sfuggito neppure a Francesca Cipriani. Su Instagram, però, arriva puntuale la difesa della fidanzata Vera Miales, che sferra un j’accuse alle donne della Casa più spiata d’Italia dipingendole con un ritratto al veleno.

Amedeo Goria allunga le mani su Ainett Stephens al GF Vip?

I sospetti di Francesca Cipriani

Amedeo Goria è entrato nella Casa del GF Vip senza nascondere il suo pensiero: si sente “single” nonostante sia fidanzato, e avrebbe manifestato la sua posizione alla compagna, Vera Miales, prima di varcare la famosa “porta rossa”. Un’idea di legame “on/off” che non è piaciuta al pubblico – che ne ha chiesto l’espulsione 5 minuti dopo il suo ingresso – e neppure alla diretta interessata. Ma è proprio lei, in queste ore, a difendere il giornalista dalle critiche che si moltiplicano dentro e oltre le mura di Cinecittà.

Dopo aver spiegato perché il compagno sta sempre in mutande, Vera Miales ha provato a spiegare che il presunto interesse di Amedeo Goria per la coinquilina Ainett Stephens sarebbe una mera invenzione delle malelingue, ma è certo che tra i concorrenti, come sui social, gli interrogativi si rincorrono senza sosta. Tanto che persino Alfonso Signorini, nel corso della seconda puntata del reality, ha sottolineato le “attenzioni” dell’ex marito di Maria Teresa Ruta per la sua compagna d’avventura nel programma.

Francesca Cipriani è tra coloro che si chiedono cosa stia succedendo davvero nel cuore (e sotto le lenzuola) tra Amedeo Goria e Ainett Stephens, e ha rivolto alcune domande proprio alla diretta interessata: “Ma la notte allunga le mani?

Allunga le mani? Ti allunga le mani?“. La risposta non sembra arrivare a parole, ma attraverso una serie di sguardi…

#gfvip Amedeo Goria ha allungato le mani su Ainett? pic.twitter.com/mlP24afh1m — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) September 15, 2021

Amedeo Goria ripreso da Manila Nazzaro al GF Vip: “La smetti con quella mano?“

A “scoprirlo” sul fatto sarebbe stata Manila Nazzaro, altra concorrente in gioco nella Casa del Grande Fratello Vip. Notato uno strano movimento sotto le coperte verso Ainett Stephens, l’ex Miss Italia non ha esitato a riprendere Amedeo Goria con tono irritato: “Ma la smetti con quella mano?

Amedeo!“.

Amedeo Goria invaghito di Ainett Stephens? La fidanzata Vera Miales furiosa

Nelle ultime ore, un altro gesto di Amedeo Goria per Ainett ha acceso l’attenzione sulla faccenda. Per scaldare i suoi piedi durante la notte, il giornalista usa il phon sui suoi in modo da averli pronti per portare un po’ di tepore nel loro letto. Ennesimo sintomo, secondo alcuni, che davvero ci sia un interesse per lei.

A difenderlo dalle critiche e dalle accuse c’è Vera Miales, che affida a Instagram il suo livido sfogo sulla situazione nella Casa.

A detta della modella, sarebbero le concorrenti a provocare il suo amato Amedeo il quale, per gentilezza d’animo, non si sottrarrebbe a coccole e gesti d’affetto.

Secondo la Miales, sarebbero proprio Ainett Stephens e Francesca Cipriani a non dar tregua al compagno con battute a doppio senso.

Instagram Stories di Vera Miales

Vera Miales scaglia la sua freccia infuocata contro le concorrenti, arrivando a dipingerle come “gatte morte”. ”È chiaro il loro gioco – scrive sui social delle due gieffine –: hanno puntato Amedeo perché sanno che è uno dei più forti“.

E ancora: “Vergogna a tutti i leoni da tastiera che stanno sputando veleno, perché, forse, insoddisfatti delle loro vite”. Poi affondo senza mezzi termini: “Vorrei dire a Francesca e ad Ainett che se continueranno a provocare Amedeo dovranno fare i conti con me!!!“.