Amedeo Goria in mutande nella Casa del Grande Fratello Vip, e gli inquilini si interrogano sul perché non porti i pantaloni. A rispondere è la fidanzata Vera Miales

Dal momento del suo ingresso, appena 5 minuti dopo aver varcato la famosa “porta rossa” del Grande Fratello Vip, Amedeo Goria è stato eletto a volto tra i più chiacchierati del reality. Non solo per le sue parole sulla sua vita privata e sul suo voler vivere l’avventura a Cinecittà “da single” nonostante abbia una compagna, ma anche per un’abitudine che ha seminato interrogativi nella Casa: stare sempre in mutande. A spiegarne il motivo, prendendo pubblicamente le sue difese, è la fidanzata Vera Miales.

Amedeo Goria sempre in mutande al GF Vip 6

Amedeo Goria è uno dei concorrenti più chiacchierati del GF Vip 6, complici le sue rivelazioni sulle parole dette alla fidanzata prima di varcare la “porta rossa” e l’uscita infelice sull’ex moglie, Maria Teresa Ruta.

Appena 5 minuti dopo il suo ingresso nel reality, il giornalista è precipitato nel baratro dei volti “più odiati” della nuova edizione, con tanto di richiesta di espulsione da parte di tanti spettatori via social.

Ora, nel fuoco dell’attenzione, c’è il suo aggirarsi tra le stanze della Casa senza pantaloni.

Un Amedeo Goria in mutande che ha acceso gli interrogativi dei coinquilini “vipponi”, ma anche quelli di parte del pubblico e su cui è arrivata una risposta (dai tratti al veleno) della fidanzata Vera Miales.

Ma Amedeo in mutande alle 4:18? #GFvip pic.twitter.com/KYa3j0F9Ab — Se fossi Lupin sarebbe ʍαɾɡσϯ (@benalemeilleur) September 14, 2021

PERCHÉ QUESTO UOMO È ANCORA IN MUTANDE #gfvip pic.twitter.com/K8DRhsvX7k — Petek Rocks🇹🇷🐉 (@petorelligaming) September 14, 2021

E c’è chi, come Manila Nazzaro, si pone un’altra domanda: ”Amedeo, ma le mutande non ce l’hai?”.

MANILA:”Amedeo, una domanda: ma le mutande non ce l’hai?” SOLEIL:”Manila, ma dove guardi?

Ma poi non c’è la regola nella casa che non si possono indossare le mutande….

Secondo te io le indosso adesso?” Ma MANILAAAAAA, SOLEILLLLLLL

Vi Amoooo 🤣🤣

URLOOOOOOOOO #GFvip pic.twitter.com/aPlQw7tp6f — 𝓜𝓲𝓻𝓪𝓷𝓭𝓪🌪 (@Cmarti_10) September 15, 2021

Amedeo Goria senza pantaloni al GF Vip, interviene Vera Miales

“Colpa mia se Amedeo non ha shorts perché quando gli ho preparato la valigia ho messo dentro solo abbigliamento perlopiù elegante…“. Così Vera Miales rompe il silenzio per rispondere, via Instagram, alla domanda di tanti, coinquilini su tutti.

“Sono d’accordo – ha aggiunto – che fa parte del buongusto indossare un abbigliamento adeguato ma, al mare, dovrebbe andare in jeans? Che cambia, scusatemi? Se fosse stato Alex Belli a stare in mutande? Sono sicurissima che nessuno avrebbe avuto nulla da obbiettare! Basta con questa ipocrisia e questo finto perbenismo!“.

La fidanzata di Amedeo Goria ha lanciato una freccia al vetriolo contro le donne della Casa più spiata d’Italia, accusandole, senza troppi giri di parole, di essere “false”.

Instagram Stories di Vera Miales

Ma Vera Miales è intervenuta anche su un’altra questione che tiene banco tra le cronache della Casa del Grande Fratello Vip 6: il presunto interesse del suo compagno per Ainett Stephens.

Una voce che sarebbe stata alimentata anche da un ballo in giardino.

La fidanzata di Amedeo Goria non ha dubbi e smentisce l’ipotesi, difendendo il balletto del giornalista con la coinquilina: “Ma di che cosa state parlando? Ma avete mai ballato in discoteca (..)? Voi fate le mamme in questa situazione?“. “Il corpo di Ainett si muove veloce e la mano di Amedeo si adatta al ritmo, nulla di più e nulla di meno“, conclude sicura Vera Miales sui social.